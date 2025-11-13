馬太鞍溪又新增堰塞湖！疑土石崩塌阻塞流路形成 無人機空拍畫面曝光

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

受到颱風外圍環流影響，花蓮地區因連日大雨，今（13日）凌晨，馬太鞍溪又傳出新增一個堰塞湖，林保署花蓮分署於今晨透過無人機空拍，發現溢流口處前300公尺處，新出現一處堰塞湖，目前正估算可能之蓄水量與溢流時間。

花蓮因連日大雨，今晨馬太鞍溪又傳出新增一個堰塞湖。（圖／翻攝畫面）

據了解，林保署花蓮分署表示，今天凌晨透過無人機空拍，發現溢流口處前300公尺處，新增一處堰塞湖，推測為今晨2時許，右岸土石崩塌阻塞流路後，所形成堰塞湖，因擔心後續恐引發溢流危險，因此維持紅色警戒，並請河床施工的重機具先行撤離，同時呼籲下游萬榮、鳳林、光復警戒範圍民眾配合撤離。

