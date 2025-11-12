馬太鞍溪又淹 徐榛蔚長橋現勘

長橋排水系統因挾帶大量泥流的溪水持續匯入，相關單位全面進入警戒狀態，確保下游保持暢通。(花蓮縣政府提供)

記者林中行∕花蓮報導

鳳凰颱風挾帶強降雨，造成花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪北岸堤防上游段出現破口，洪水挾帶泥沙沿道路漫淹明利村及鳳林鎮台九線部分路段，水流於台九線二三一Ｋ處匯入長橋區域排水系統，縣長徐榛蔚十二日會同建設處長鄧子榆前往現地勘查，研議即時應變及防護措施，防止災情進一步擴大。

花蓮縣府表示，長橋排水屬縣府管理的區域排水系統，因上游缺口處暫時無法阻斷，溪水持續匯入，需確保下游保持暢通，以配合水利署上游阻斷水流作業，中央與地方保持密切聯繫，即時監測，隨時調度防汛人力與機具。

縣府強調，花蓮地區目前雨勢仍大，相關單位已全面進入警戒狀態，將持續進行防汛救災工作，全力守護居民生命財產安全，並呼籲民眾切勿前往河川、堤岸及低窪地區，以策安全。