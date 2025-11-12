馬太鞍溪堤防缺口釀災！2貨櫃遭沖走 撞上民宅才停
馬太鞍溪暴漲導致花蓮明利村嚴重淹水，兩個貨櫃隨著洪水沖入村內，一路撞擊電線桿及民宅才停下。災情源於堤防缺口，當地原為高地未設堤防，但因921地震後堰塞湖淤積及河道改道，使水位升高並造成水道擺盪。水利署長林元鵬解釋，該處原為道路與高台，但923堰塞湖淤積嚴重及水路改道導致河川流向出現擺盪。目前搶修工作持續進行，但尚無法完全阻斷水流。
洪水肆虐花蓮明利村，整個貨櫃被湍急水流沖下，撞上電線桿後繼續往下流動，最終撞到民宅才停下。目擊民眾驚呼看到貨櫃被沖下來，房屋被撞擊，而這僅是其中一個貨櫃，還有另一個也被洪水沖入村內。馬太鞍溪水位持續上漲，雨勢未停，溪水不斷湧入明利村，災民面對此景欲哭無淚。
從空中俯瞰，可見堤防末端出現缺口，正是洪水灌入明利村的入口。超過10輛怪手正在現場緊急清淤、填補破洞，希望阻止溪水繼續沖入村莊。缺口處原本是高地，因地勢評估足夠高而未建造堤防，但因堰塞湖淤積及河道改道影響，水位升高加上水道擺盪，最終導致災害發生。
水利署長林元鵬表示，該位置原為道路和高台，但在923堰塞湖形成後，淤積情況變得嚴重，加上水路改道等因素，造成河川流入出現擺盪情形。目前雖然堤防沒有明顯破壞跡象，但因持續被水沖刷，擔心缺口會進一步擴大。救災人員計劃從上游放置鼎塊來擋水，但尚無法立即完全阻斷水流。
由於無法阻擋溪水灌入村莊，連怪手要進入村內協助救災都必須涉水而過，若是轎車或一般民眾遇到這樣的水勢，可能會發生危險。如果這種情況持續，災民的損失將會越來越大。
據村長透露，他們先前已向中央單位提出警告，指出溪邊堤防出現破口需要加強，但未見進展。村長甚至提到中央計劃修建的馬太鞍溪疏濬道路將與堤防和河床完全平行，他曾表達擔憂溪水會從破口流入部落，卻只得到官方「沒問題」的回應。
災區還有整座雞寮浸泡在水中，泥水灌入鐵皮屋內，連主人都無法靠近。災民只能等待水退去後，一邊復原家園一邊想辦法應對，同時希望相關單位能給予明確答案。
