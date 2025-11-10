馬太鞍溪堰塞湖升黃警！光復鄉啟動預防撤離 民怨縣府臨時宣布停班課太晚

鳳凰颱風逼近，花蓮光復鄉今早宣布停班停課。翻攝畫面

颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖情勢緊繃。根據農業部林業及自然保育署昨（9）日晚間通報，堰塞湖警戒值已達黃色警戒，縣府緊急通知光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉公所，啟動預防性疏散與收容避難作業。光復鄉長林清水表示，若中央發布紅色警戒，將立即強制撤離警戒範圍內居民，目前光復鄉約有5500名保全戶，預估需進入收容所安置的約1420人。

林清水指出，考量颱風外圍環流將帶來強降雨，鄉公所預計10日中午起，先預防性撤離重病、行動不便、獨居及長照對象，其餘居民依照「依親、垂直避難與收容」三種方式處理。不過他也強調，上次家中積水超過150公分的住戶，將不得採取垂直避難，必須全面撤離。

光復鄉公所昨日下午召開防颱整備會議，邀集軍方及各村長商討撤離與安置計畫。會議結束於傍晚5點多，確定七處避難收容點：光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小與富源國中。鄉公所也將於今日起，在不影響上課的前提下，先行整備物資。

林清水提醒鄉民，應事先準備好防災避難包，包含藥品、飲水與糧食等，選擇垂直避難者應準備3至4天份物資，以防停水停電期間受困。鄉公所亦安排警車進行多語廣播，內容將以華語、台語、客語及原住民族語輪播提醒。

受災最嚴重的大同村村長邱金仲指出，全村約1100多人，其中估計約500人需進入收容所，預計撤離至富源國中及西富國小。村內14名鄰長已於昨晚開會，確認今晨展開撤離行動。

警戒範圍涵蓋光復鄉大馬、大平、東富、大同、大安、大華及北富等7村，另包括鳳林鎮長橋、大榮、山興里及萬榮鄉明利村，範圍自光復溪南側至鳳林長橋里馬太鞍溪下游，共計約2720戶。

民眾抱怨花蓮縣府宣布停班課時間太晚。翻攝花蓮縣政府臉書

不過，馬太鞍溪紅色警戒升級的宣布時機，也引爆民怨。林保署昨晚8時30分即通報，預告今晨7時將升為紅色警戒，但花蓮縣政府卻拖到上午7時54分才發布光復鄉停班停課消息，讓許多居民氣炸，湧入縣府臉書怒罵「慢半拍」。

有民眾留言痛批：「昨晚就預告早上7點會升紅警，結果7:55才說停班課，家長都快崩潰！」、「村長半夜就通知撤村，小孩學校卻還沒宣布停課，老人家天一亮就在等車，根本亂成一團。」

林保署花蓮分署第25報通報指出，中央氣象署10日上午5時30分發布的降雨預報顯示，馬太鞍溪集水區24小時累積雨量達402毫米，已超過紅警標準，因此於上午7時正式發布紅色警戒並發出CBS簡訊。

居民抱怨縣府反應太慢：「昨天就知道會升紅警，為什麼不能提早宣布停班課？」、「光復人早上7點像逃難一樣，一邊收家當一邊還在等通知！」、「老師都開車到學校了，才接到停課消息。」

花蓮縣府回應，相關應變作業已依中央警戒標準進行，但將檢討通報與停班課決策流程，盼未來能更即時與透明，減少民眾困擾。



