馬太鞍溪堰塞湖危機未解除！1億立方公尺土砂藏風險 恐再生成新湖

記者柯美儀／花蓮報導

11月16日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（圖／林保署花蓮分署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署持續監測河道狀況。最新空拍顯示，舊湖蓄水量約33.0萬立方公尺，狀態穩定；13日新形成的堰塞湖3處蓄水量約15萬立方公尺，穩定溢流。不過舊湖溢流口仍有近1億立方公尺土石堆積，邊坡滑動恐再度阻塞河道，可能形成新的堰塞湖。

林保署花蓮分署指出，今日上午6時監測顯示馬太鞍溪堰塞湖水位為1006.6公尺，湖區面積8.0公頃、蓄水量33.0萬立方公尺，僅為9月23日溢流前的0.37％，自潰決以來水位累計下降達132.4公尺，目前維持常態警戒中。

11月16日馬太鞍溪堰塞湖3空拍。（圖／林保署花蓮分署提供）

花蓮分署說明，11月13日凌晨2時53分溢流口下游700公尺處右岸邊坡崩塌，形成壩高40公尺的堰塞湖3，同日13時30分溢流，11月14日上午11時30分蓄水量約20萬立方公尺，截至今日上午6時蓄水量約15萬立方公尺，與11月15日相較無明顯變化，目前持續溢流。極端情形假設若1小時潰決，將產生80cms的洪峰流量，可能造成下游大馬堤防河段斷面（明利村）抬升9公分，馬太鞍溪橋斷面水位抬升11公分。

最新空拍顯示，舊堰塞湖（上）蓄水量約33.0萬立方公尺，狀態穩定；13日新形成的堰塞湖3（下）處蓄水量約15萬立方公尺，穩定溢流。（圖／林保署花蓮分署提供）

花蓮分署提到，溢流口左岸尚有約1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨造成邊坡滑動再次阻塞河道。9月25日至11月16日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。持續密切監控堰塞湖及降水預報變化，如有狀況及時通知下游施工單位，並依相關程序通報災害預警。

