馬太鞍溪堰塞湖危機未除 周邊增設微地動儀 提前30分鐘預警

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決重創光復鄉，壩體目前雖穩定但危機依舊存在，林業及自然保育署繼先前在光復林道及下游堤防架設微地動儀，今天再與專家團隊搭乘直升機到堰塞湖南岸坡面增設1組儀器，希望透過即時偵測坡面崩塌產生的地動訊號，研判河道是否阻塞或是發生溢流等跡象，達到提前預警功能。

馬太鞍溪堰塞湖目前水量約29.1萬立方公尺，面積約8公頃，自9月23日潰決以來，水位已下降約133公尺，現階段溢流口保持平穩流況，未見異常，不過左岸仍有約1億立方公尺土砂堆置於坡面，未來若遭遇地震或豪雨，仍存在滑動並再次阻塞河道形成新堰塞湖的潛在風險。

林保署花蓮分署為有效監測堰塞湖狀況，除裝設水位計觀察水位變化，先前也陸續在光復林道19.6公里及下游大馬提防附近設置微地動儀，透過即時偵測相關訊號提前示警，其中，光復林道位置因距堰塞湖較遠偵測效果不太好，下游端則有即時偵測水聲發揮及時通報作用。

林業及自然保育署花蓮分署今天與專家團隊搭乘直升機，前往馬太鞍溪堰塞湖南岸坡面架設微地動儀，希望透過即時偵測坡面崩塌產生的地動訊號，達到提前預警功能。（林保署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮分署長黃群策表示，堰塞湖周邊沒有收訊、電力，一般人也無法抵達，分署之前就有在規畫於湖體周邊設置微地動儀偵測相關訊號，卻遲遲找不到理想位置，經派遣2組特勤隊上山搜集湖區周邊地質資料及多次討論設置點，今天趁著好天氣出動架設，未來將能提前30至40分鐘發現壩體變化，提早示警下游民眾。

花蓮分署今天一早與國立陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安的團隊，搭乘空勤總隊的直升機，飛抵馬太鞍溪堰塞湖南岸約1公里處坡面架設微地動儀，上午9時45分完成工作，4名負責安裝的專業人員也由直升機接回地面。

花蓮分署指出，這次架設的位距湖區近，能更精準掌握地動訊號，並透過即時監測下游流量，判斷壩體附近是否因崩塌阻塞河道形成新的堰塞湖，以利後續啟動調查，且儀器捕捉潰決水流造成的震動後，再搭配下游既有的微地動站，也能形成更完整的潰決洪水預警系統。

花蓮分署還提到，微地動儀設備可全天候運作，不受天氣影響，相信能有效提升堰塞湖壩體及周邊坡面變化的監測預警功能，分署未來也會持續透過即時監測、現地巡查與資料分析相互整合，機動調整風險管理策略，並與水利署密切合作確保下游安全。

