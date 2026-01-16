馬太鞍溪堰塞湖危機解除？施工隊挺進壩頂開挖 水量減半畫面曝光

萬榮馬太鞍溪堰塞湖排水成功，蓄水量減半至十四點六萬立方公尺，下游暫安全。 圖：林保署／提供

[Newtalk新聞] 花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪上游的堰塞湖危機逐步緩解，在施工人員冒著落石與土石隨時崩塌的風險下，目前蓄水量已成功砍半。截至今(16)日上午，原本高達30萬立方公尺的水量，已順利排至14.6萬立方公尺，不僅讓下游居民暫時鬆了一口氣，也讓人對施工團隊在惡劣環境下排除萬難的決心感到萬分敬佩。

為了與時間賽跑，林保署花蓮分署的施工團隊早在12月28日就挺進壩頂，展開艱難的降挖作業。施工初期險象環生，甚至發生過挖土機在作業中因邊坡突然坍陷而被土石掩埋的意外，所幸人員平安。經過半個月持續不懈的努力，水位總算穩定下降，目前排水進度展現出明顯成效，水量已縮減至施工前的一半左右。

山區環境惡劣，除了工程本身難度極高，施工人員還得隨時防範上方彈跳掉落的石塊。此外，新產生的崩塌地改變了河道地形，導致原本的補給車輛完全無法通行，一度讓施工隊陷入物資與燃料斷絕的困境。為了確保工進與人員安全，後期改由私人直升機以吊掛方式，將日常民生用品及機具所需油料送往第一線，才穩定住工程步調。

在即時監測方面，原有的投入式水位計先前因為電力耗盡，無法繼續傳輸數值。為此，成功大學防災中心團隊與內政部空勤總隊、消防署特搜人員，於1月15日搭乘黑鷹直升機深入山區，成功換裝新的側岸式水位計，確保能24小時掌握水情。至於退役的舊型水位計也已順利回收，將由成大團隊寄回日本原廠進行檢修維護。

