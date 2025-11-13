馬太鞍溪堰塞湖又形成新堰塞湖 維持紅色警戒
（中央社記者張祈花蓮縣13日電）林業及自然保育署花蓮分署今天執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口前300公尺處有新的堰塞湖，目前仍在估算蓄水量，需維持紅色警戒。
林保署花蓮分署長黃群策指出，今天凌晨2時許勘查發現馬太鞍溪堰塞湖右岸土堤不穩定崩落，今天清晨6時進行空拍，確認又形成1個堰塞湖。
黃群策說，新生的堰塞湖在原堰塞湖溢流口下方約300公尺處，位置介於馬太鞍堰塞湖及10月21日新生堰塞湖的中間，湖體大小、壩高、影響範圍還要時間計算。
花蓮分署表示，由於新的堰塞湖產生，紅色警戒維持，建議地方政府繼續維持紅色警戒相關作為。
水利署第九河分署連夜在馬太鞍溪下游施工圍封堵萬榮鄉明利村進水點，已經緊急撤離機具。
光復鄉今天已恢復正常上班、上課，災民反映收容所一早開放返家，還沒到家就收到細胞簡訊，質疑不應該在紅色警戒未解除前，貿然恢復上班、上課，罔顧堰塞湖危機。（編輯：方沛清）1141113
