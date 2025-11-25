馬太鞍溪堰塞湖受災戶35萬慰助金 申請至11／30

內政部國土署25日表示，「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶10萬元、衛生福利部發放家園清理支持方案5萬元，及房屋修復暨家庭支持救助金20萬元，共計35萬元的慰助金專案申請期限至11月30日止。（本報資料照片）

內政部國土管理署今（25）天表示，「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶10萬元、衛生福利部發放家園清理支持方案5萬元，及房屋修復暨家庭支持救助金20萬元，共計35萬元的慰助金專案申請期限至11月30日止，民眾如有疑問，11月28日前上班時間可至中華電信光復服務中心，或行政院東部聯合服務中心諮詢。

行政院今日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」第2次大會。國土署表示，在馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，國土署積極整合公私資源，偕同地方政府及民間全力加速推動各項修復工作，並擬訂「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶10萬元，經行政院114年10月3日核定，另有衛生福利部發放家園清理支持方案5萬元及房屋修復暨家庭支持救助金20萬元，共計35萬元。

國土署指出，經本次「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」第2次大會裁示，申請期限至11月30日止（現場受理至11月28日，郵寄受理至11月30日，郵戳為憑），全力協助讓災區盡早完成修復及使災民早日回歸日常生活。

國土署說明，經統計至民國114年11月21日止，慰助金已受理3836件，內政部已造冊請衛福部核撥2624件，已實際核撥2482件，核撥金額共計8億6,870萬元，未來配合「從速、從寬、從簡」原則，將儘速辦理慰助金發放作業，如有疑問11月28日前上班時間可至中華電信光復服務中心（花蓮縣光復鄉中正路一段132號）或行政院東部聯合服務中心（花蓮市中山路371號7樓，電話03-8350080＃728）諮詢。

