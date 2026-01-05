馬太鞍溪堰塞湖崩塌現場直擊 團隊追蹤防災啟示

（中央社記者洪素津台北5日電）去年9月馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成花蓮光復地區嚴重災情，公視「我們的島」團隊，近日與地質研究人員、登山專家組成探勘團隊，進入馬太鞍溪上游崩塌地，近距離記錄崩塌地與堰塞湖的現況。

「我們的島」長期關注台灣地質與自然災害等議題，這次團隊將深入地形多變、地質脆弱的堰塞湖，不過此行不簡單，團隊除要翻越稜線、陡攀、腰繞、下切河谷，有些地區還得依賴繩索垂降，充滿碎石的崩塌地非常濕滑。

「我們的島」製作人于立平透過新聞稿表示，為了確保人員的安全，在上山之前，團隊先行學習繩索使用技巧、攀岩及困難地形垂降等專業技術的訓練。

馬太鞍溪堰塞湖在經歷過大規模崩塌及大水的沖刷，地形地貌已有劇烈改變，無法完全仰賴地圖，必須依靠現場的判斷，「我們的島」團隊在嚮導、協作等登山專家的專業協助下，才得以順利抵達現場，完成拍攝任務。

于立平進一步表示這次的探訪深刻感受大自然令人敬畏的力量，裸露的地表、崩落的碎石與高聳堆積的土砂交錯堆疊，景象宛如異境。而團隊除持續追蹤報導馬太鞍溪流域的後續變化與潛在影響，將善盡公共媒體的責任，在網路上公開全程拍攝的畫面，以提供後續研究與監測的參考。

于立平表示，希望藉由這些影像紀錄，能讓大眾更加理解崩塌地現況，並且對於未來的防災避災，能有更好的討論與判斷。（編輯：李亨山）1150105