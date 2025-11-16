馬太鞍溪堰塞湖常態警戒 憂1億立方公尺土砂恐成新威脅

林業及自然保育署持續監測馬太鞍溪堰塞湖現況，舊湖與13日形成的「堰塞湖3」雖維持穩定溢流，但舊湖溢流口左岸仍堆積近1億立方公尺土砂，若遇地震或豪雨恐成新的堰塞湖。

114年11月16日馬太鞍溪堰塞湖空拍畫面。（圖／林保署花蓮分署提供，下同）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖雖已解除紅色警戒，但潛在風險仍未消除。林保署花蓮分署最新監測數據指出，今天上午6時馬太鞍溪舊堰塞湖水位為1006.6公尺，湖區面積約8公頃、蓄水量約33萬立方公尺，僅為9月23日溢流前的0.37%。自潰決以來，水位已累計下降達132.4公尺，目前維持常態警戒中。

另一方面，13日凌晨2時53分因馬太鞍溪堰塞湖溢流口下游700公尺處右岸邊坡崩塌，形成壩高40公尺的「堰塞湖3」。該湖於13日下午1時30分開始溢流後，14日上午11時30分蓄水量約20萬立方公尺，截至今天上午6時監測，蓄水量已降至約15萬立方公尺，與15日相較無明顯變化，目前持續自然溢流。

花蓮分署分析，若以極端情境假設「堰塞湖3」在1小時內瞬間潰決，預計將產生約80cms的洪峰流量，可能導致下游大馬堤防河段（明利村）水位抬升約9公分，馬太鞍溪橋斷面水位則可能上升約11公分。

更值得關注的是，馬太鞍溪舊堰塞湖溢流口左岸仍堆積約1億立方公尺土砂。花蓮分署表示，自9月25日至今，堰塞湖僅有崩崖陡坡局部崩塌，尚無明顯整體邊坡滑動跡象，但未來若遭逢強震或豪雨，這些土砂仍有可能滑落至河道，形成新的堰塞湖。

林保署花蓮分署強調，將持續密切監控堰塞湖狀況及降水預報變化，如有異常狀況將立即通知下游施工單位，並依相關程序通報災害預警，確保民眾安全。

