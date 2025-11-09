馬太鞍溪堰塞湖恐再現 花蓮光復鄉1420人明優先撤離

花蓮光復鄉公所今天下午2時邀集縣府民政處、社會處及各村村長召開颱風整備會議，討論撤離所需資源、廣播系統發布時序等，會議直至下午4時30分許才結束。（羅亦晽攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機尚未解除，眼見鳳凰颱風來勢洶洶，光復鄉公所嚴陣以待，鄉長林清水說，這次警戒範圍較上次小，保全戶從6000多人減至5500人許，其中1420人需撤離收容，包含弱勢族群及洪災家戶水淹至1.5米深的民眾，明天下午優先撤離弱勢族群，其他部分待紅色警戒發布後會強制撤離。

馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰決重創光復鄉，災區好不容易搶災完成準備重建，怎料鳳凰颱風來勢洶洶，林業及自然保育署依24小時累計雨量800毫米的極端情境推估，堰塞湖溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，可能形成蓄水量1500萬噸的新堰塞湖，並影響光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村共2720個門牌，及下游的河川跟公路管理單位。

光復鄉公所今天下午2時邀集縣府民政處、社會處及各村村長召開颱風整備會議，討論撤離所需資源、廣播系統發布時序等，會議直至下午4時30分許才結束。

鄉長林清水說，明天上午鄉公所會去7處收容所包括光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小跟富源國中展開布置工作，中午過後優先撤離弱勢族群，包含獨居長者、洗腎患者、行動不便者、老弱婦孺等，不過紅色警戒發布後，警戒區域的民眾全部都要強制疏散撤離。

他說，這次警戒範圍較上次小，撤離人數從上次6000多人降至5500人左右，但平房、低窪地區及上次家中水淹1.5米以上的居民，全數都要強制撤離或依親，經盤點撤離收容的有1420人，其他則選擇依親或是自家2樓以上垂直避難。

林清水說，明天收容場域的布置工作不會影響學生上課，發布紅色警戒就會停班課並立刻執行撤離工作，目前睡袋、便當等數量都已盤點完成，國軍明天也會進駐到光復，警車部分則會出動7輛，採1村1量配合村長、村幹事等到偏遠地區逐戶向弱勢長輩說明勸離，公所也會錄製族語、閩南語及客語等撤離內容，透過各村廣播系統、警車及垃圾車宣導。

他也提醒鄉親，前往收容所時應攜帶盥洗用具、藥品、貴重物品及避難包等；垂直避難民眾則應備好糧食、飲用水等，且份數至少3天以上。

洪災重災區大同村長邱金仲說，紅色警戒發布後幾乎全村都撤離收容或依親，其中需收容人數約520人，會在西富國小跟富源國中安置，並由公所安排車輛載往。

