馬太鞍溪堰塞湖慰助金申請案核撥2,511件 合格率89%逾8.9億

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情。（資料照片） 圖：擷自陳瑩臉書

[Newtalk新聞] 內政部國土管理署表示，在馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，該署整合公私資源，推動慰助金專案，經統計至今(28)日止，慰助金已受理3,903件，審查合格案件2,862件，已造冊請衛福部核撥2,673件，已實際核撥2,511件，佔目前審查合格案件89%，核撥金額共計8億9,285萬元。

國土署說明，慰助金目前尚未合格案件的原因，許多為同一地址戶長或屋主多人重覆申請、同一人申請多處地址、申請建物無門牌、非作為居住使用或申請資料有缺漏等事項尚待補正，須進一步審核或通知民眾補件；該署將全力審核，合格案件將儘速造冊協同衛福部核撥慰助金。

國土署提醒，慰助金申請期限至11月30日止（現場受理至11月28日，郵寄受理至11月30日，郵戳為憑），請符合資格的民眾於期限內申請，以協助災區能盡早完成修復，以及讓災民早日回歸日常生活。

