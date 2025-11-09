馬太鞍溪堰塞湖未解又遇鳳凰颱風 居民備妥撤離物資盼別再淹

花蓮光復鄉親憂心鳳凰颱風來襲，馬太鞍溪堰塞湖恐再度溢流潰決，除備好撤離所需物品，也在家門口堆置沙包。（羅亦晽攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天上午監測，總蓄水量148.9萬噸，為溢流前的1.6％，且狀況穩定。（林保署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月溢流潰決重創下游光復鄉，災區好不容易才清災完成準備重建，怎料又有颱風來襲，且堰塞湖問題未解，災民雖然擔心卻無能為力，只能先備好撤離所需物品，加強清溝並在家門口堆置沙包，盼這次風災不要造成太大的災難。

馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流後，滾滾泥水如同海嘯侵襲下游光復市區，災區在國軍、各界志工投入清淤工作，10月底已完成初步搶災工作，堰塞湖也保持穩定的狀態，截至今天上午監測，總蓄水量148.9萬噸，為溢流前的1.6％。

廣告 廣告

花蓮縣政府與光復鄉公所今天下午2時邀集各村村長召開颱風整備會議，討論撤離所需資源、廣播系統發布時序等。（羅亦晽攝）

林業及自然保育署花蓮分署今天上午依氣象署預估山區48小時預估累計雨量281.9毫米，已達黃色警戒發布標準後，隨即發出緊急通報單通報縣府、光復、鳳林、萬榮等3鄉鎮公所等單位，提醒及早展開預防性疏散、撤離、收容等避難前置作業。

林保署也推估模擬風災極端情境可能影響範圍，若颱風帶來800mm降雨量、原堰塞湖150萬噸一次性潰決及溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，可能形成蓄水量1500萬噸的新堰塞湖，且一次性潰決恐產生4500cms的最大洪峰流量。

經林保署與縣府套圖推算影響鄉鎮村里為光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村、鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里、萬榮鄉明利村共2720個門牌，及下游的河川跟公路管理單位。

花蓮光復鄉親憂心鳳凰颱風來襲，馬太鞍溪堰塞湖恐再度溢流潰決，除備好撤離所需物品，也在家門口堆置沙包。（羅亦晽攝）

住在光復鄉林森路的陳先生表示，現在撤離資訊一團亂，完全不知道要怎麼辦，只能先在家門口與後門堆沙包，並祈求不要再淹大水釀嚴重災情。

花蓮光復鄉民手機今天已經收到豪雨示警的相關警報。（羅亦晽攝）

家住光復鄉公所旁的陳先生說，今天早上手機已經收到豪雨示警的相關警報，多少都還是會擔心是否重演洪災，但自己也無能為力，只能先加強清溝，若大水來了也是放著給它流；上次水患前有在家門前堆放沙包，但根本沒用，水還是淹了100多公分約半層樓高，這次應該會被強制撤離，已和家人備好相關所需物資，平常心面對。

縣府與光復鄉公所今天下午2時也邀集各村村長召開颱風整備會議，討論撤離所需資源、廣播系統發布時序等，截至下午4時會議還未結束。

更多中時新聞網報導

羽球》雙膝都開刀 戴資穎宣布退休

《引魂燈》獲Hami Video最佳創意獎

王心凌稱親密伴侶是工作