馬太鞍溪堰塞湖洪災慰助金明受理截止 國土署：已撥款8.92億

馬太鞍堰塞湖洪災發生已過2個月，許多災民的住家大門被水沖走，目前只能用圍籬、棧板權充大門，房屋內也尚未整理完成。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成光復鄉嚴重災情，包括內政部國土署、衛生福利部均針對受災戶發放慰助金，每戶合計可領35萬元。不過在社群媒體的光復災民社團中，仍有災民反映申請後仍未收到撥款。對此內政部國土署表示，目前受理的申請案有7成合格，合格案件中9成已撥款，總金額8.92億元，明天30日是申請最後一天。

在馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，國土署積極整合公私資源，推動「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶10萬元，經行政院10月3日核定，另有衛生福利部發放家園清理支持方案5萬元、房屋修復暨家庭支持救助金20萬元，共計35萬元。

內政部國土署指出，經統計至昨天28日為止，慰助金共受理申請案3903件，審查合格案件2862件，合格比例73.32％，已造冊請衛福部核撥2673件，已實際核撥2511件，佔目前審查合格案件89%、受理案件的64.3％，核撥金額共計8億9285萬元。

內政部說明，針對民眾反映尚未領到慰助金，統計目前尚未合格案件，多為同一地址戶長或屋主多人重複申請，或是同一人申請多處地址、申請建物無門牌、非作為居住使用或申請資料有缺漏等事項，尚待補正，須進一步審核或通知民眾補件。國土署強調，目前全力趕辦審核，合格案件將儘速造冊協同衛福部核撥慰助金。

內政部國土管理署提醒，慰助金申請期限至11月30日止(現場受理已於昨28日截止，郵寄受理至11月30日，郵戳為憑)，請符合資格的民眾於期限內申請，以協助災區能盡早完成修復及使災民早日回歸日常生活。

