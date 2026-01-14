馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死 檢調清晨突襲搜索光復鄉公所、鄉長住處

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日溢流潰決，洪水重創位於下游的光復鄉，造成19人死亡5人失蹤。花蓮地檢署今（14）日上午7點多發動搜索鄉長林清水住處、光復鄉公所等處，調閱撤離名冊、防災通報等物證，偵辦相關單位是否有行政疏失，全案朝涉嫌過失致死、廢弛職務等罪偵辦。目前搜索仍在持續中。

由於光復鄉公所半層樓在堰塞溢流時遭洪水淹沒，電腦、電話、紙本資料全數損毀，雖當下已向檢調單位表明相關資料都泡水損壞或遺失，但光復鄉公所強調，若檢調有需要的資料與訊息，能提供的一定會提供。

