馬太鞍溪堰塞湖淤泥助陶藝 陳金旺研發「光復泥系統」投稿國際

花蓮馬太鞍溪災後黑泥順磁發現者、陶藝家陳金旺經3個多月分析，江順磁黑泥應於陶藝中的研究，名命為光復泥系統，目前已完成學術論文並投稿國際期刊。（圖／陳金旺）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年發生溢流，震驚全台，災後復原期間，陶藝家陳金旺發現，淤積的淤泥含有高碳酸鈣的砂、富含矽、鋁與活性鐵的土，是尚未被清楚定義的材料系統。陳表示，自己也將該淤泥融入陶藝專業研究，並命名為「光復泥系統」，現已完成學術論文、投稿國際期刊，工藝中心已帶走研究成品，並將向文化部提出成果報告。

陳金旺說，自從發現順磁黑泥後，立馬投入3個多月研究淤泥成份分析與燒成實驗，發現該批沉積物並非傳統認知中的一般淤泥，而是一種在國內外文獻中尚未被清楚定義的材料系統，具備獨特的礦物結構與燒成行為；工藝中心已帶走研究成品，並向文化部提出成果報告。

陳金旺說明，花蓮災後的淤泥沉積中，自然分離出砂與土是具有明確分工的兩種不同角色材料，並非常見的混合物，一個富含高碳酸鈣的砂，另一個富含矽、鋁與活性鐵的土，前者可以在高溫下提供助熔，後者則協助燒成初期率先形成液相，啟動玻化反應。

陳金旺表示，兩者結合應用於陶藝中，就可主動降低釉的燒成溫度，使其和土胚的耐熱極限同步，在不添加任何外來助熔劑釉料的情況下，形成穩定釉層，直言這是顛覆陶藝傳統中，釉藥加「土」是提升耐火度說法，經研究發現，光復土反而扮演引信角色，幫助砂釉助熔效果，成為整個自釉機制能夠成立的關鍵。

陳金旺說，他將項研究命名為「光復泥系統」，目前已完成學術論文並投稿國際期刊，並強調這是國內外文獻中，尚未清楚記錄「同一場沉積事件中，砂與土如何透過功能分工，下修光復砂釉的燒成溫度，並配合光復土胚體燒成的完整案例」。

對此，參與成分分析、國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，這類研究正好揭示了，工藝材料研究長期被忽略的一個關鍵面向，工藝不僅是形式與技法，更包含對材料來源與作用機制的理解，當災後沉積物能被視為一個具有內在邏輯的材料系統，而非單純被再利用。

