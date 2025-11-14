社會中心／趙永博 洪巧璇 張皓宇 花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，趁著天氣好轉，今天（14日）災後清淤啟動，但鳳林鎮公所和花蓮工務段卻因為清淤意見不合，就在救災現場爆口角衝突，鳳林鎮長林建平更怒氣沖沖說，說好的重機具要來搶救，都沒有到位，場面相當火爆。

真的好氣，鳳林鎮長林建平怒氣沖沖，為了搶救災區，和花蓮工務段爆發口角衝突，林建平大嗆說，「只有顧自己而已，本來就是大家互相，我們這邊沒有在搶(修)嗎？誰幫助我們？」

馬太鞍溪堰塞湖溢流清淤 鳳林鎮公所與工務段現場爆口角

馬太鞍溪堰塞湖溢流清淤 鳳林鎮公所與工務段現場爆口角（圖／民視新聞）

林建平大嗆說，「你們太離譜了你們，(沒有，鎮長，我們現在有媒體記者在拍，那...那...那不要拍啦，(不要拍好不好，我們現在沒有對錯，只有立場不同)，我們沒有來做秀的啦。」





強調不是作秀！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，好不容易天氣好轉，鳳林啟動災後清淤，但沒想到疑似重機具沒到位，鎮長直接對花蓮工務段開炮。

鳳林鎮長林建平指出，「所有上級給我們的重機械,答應我們一直沒有到位，所以昨天早上我到現場之後,居然現場是沒有任何的搶救的一個重機械，那我們公所就是利用自己的開口契約，也徵調了我們重機場的一個一個鏟裝車」。





馬太鞍溪堰塞湖溢流清淤 鳳林鎮公所與工務段現場爆口角

馬太鞍溪堰塞湖溢流清淤 鳳林鎮公所與工務段現場爆口角（圖／民視新聞）

花蓮工務段段長陳麗華也說「不是說他(鎮公所)昨天請我們來幫忙，事實上我們自己台九線也是要積極來辦理，那你們車有辦法進來，才有辦法進來到花45線，那如果說我昨天先辦理花45線的清理，我台九線有可能放著嗎?不可能嘛，所以沒有對錯，只有立場不同，大家都是一樣的方向，希望趕快做搶災的動作。」





花蓮工務段火氣也很大，強調沒有對錯，畢竟花蓮馬太鞍溪又爆洪災，中央地方壓力都很大，只希望大型機具進場清淤順利，幫助災民恢復家園。





