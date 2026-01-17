馬太鞍溪堰塞湖溢流釀19死 家屬狀告花蓮縣長徐榛蔚廢弛職務、過失致死

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死5失蹤，花蓮檢調偵辦相關單位有無行政疏失，搜索光復鄉公所，鄉長林清水羈押禁見、3名公所員工交保、電子監控或請回。罹難者家屬委請律師團狀告追究縣長徐榛蔚廢弛職務、過失致死等罪。

花蓮縣長徐榛蔚赴光復國小與災民對話 花蓮縣長徐榛蔚（圖）3日晚間至光復國小，與 Fata’an部落族人對話，了解部落需求。徐榛蔚表 示，將持續傾聽族人心聲，共同推動中長期的安置、 重建計畫。 （花蓮縣府提供） 中央社記者張祈傳真 114年10月4日

民國114年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，為追究花蓮縣政府、光復鄉公所未及時安排撤離居民所致死亡的法律責任，災後由12位律師組成義務律師團，陸續於10餘名罹難者家屬代表會談。

多名罹難者家屬向律師團表示，堰塞湖溢流前沒有收到村長或鄰長的撤離通知，且長輩不一定有使用智慧型手機，細胞簡訊是否能發揮作用也待釐清。義務律師團1月13日正式向花蓮地檢署寄出刑事告訴狀，要求檢方追究徐榛蔚、林清水及相關違法失職公務員等人涉犯廢弛職務釀成災害罪、過失致死罪等。

104年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，民宅、店家遭泥水淹沒，市區多處道路充滿泥濘。（中央社資料照）

律師團認為，依照《地方制度法》花蓮縣府及光復鄉公所就「災害防救」有規畫及執行的法定義務，但中央政府至少在去年9月22日夜間至23日凌晨，多次預警堰塞湖將溢流，徐榛蔚、林清水卻依然不加重視，對撤離指令遲滯、撤離範圍也不周全，防救資源投配更嚴重不足。

另外，依《災害防救法》、行政院農業委員會101年7月4日農林務字第1011730362號函修訂《堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案》等規定，花蓮縣府及光復鄉公所於災害發生或發生之虞時，依法有勸告或強制撤離，並作適當安置等應履行的職責，但事實上縣府跟公所都無相應作為。

律師團認為徐榛蔚及林清水怠忽職守，導致這些在紅色警戒區的居民因此喪失性命，客觀上有廢弛職務的行為，且在職務上怠忽所應盡注意義務，致使人於死者，屬違反注意義務致死罪，依法應負起刑事責任。義務律師團希望花蓮地檢署毋枉毋縱，查明真相，還給不幸罹難者及家屬公道。