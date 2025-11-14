馬太鞍溪堰塞湖溢流 泥土堵住家門 長橋里災民驚:比明利村慘

社會中心／趙永博 洪巧璇 張皓宇 花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，不僅灌進萬榮鄉明利村，下游的鳳林鎮''長橋里''也災情慘重，被迫撤離的災民今天（14日）在公所人員陪同下，首度返家拿藥，但看到家園被淹沒，家門被泥土堵住，直呼比明利村還慘，國軍也立刻派駐人力，協助清淤。

鳳林鎮長橋里災民說，「後面全部二三十公分，腳都踩不進去」。穿著雨鞋，每踩一步，都是厚厚泥土，趁著天氣好轉，被迫撤離的災民急急忙忙返家，拿重要物品，但看到家園被淹沒，整個超傻眼。

目擊民眾說，「這只看到摩托車手把了，剩照後鏡了。」





這個地方是屬於馬太鞍溪下游的警戒區域，里內60多戶的居民，都已經在收容所度過了5天，那他們也在趁今天好天氣的時候，都趕緊回到住家來拿取像是藥品衣物等等的相關物品」。

半台汽車，還卡在泥沙內，機車幾乎被淹沒，只剩一隻手把，露在外面，整個家園，被至少60公分厚厚的泥，給覆蓋，鍋碗瓢盤、瓦斯桶倒得倒，花蓮馬太鞍新溪堰塞湖溢流，灌進萬榮鄉明利村，但位處下游的鳳林鎮''長橋里''也很慘。

鳳林鎮長橋里災民抱怨說，「太多天了，要上班沒有衣服可以換」；另一名災民也抱怨說說，「大家都關心明利，沒有人關心我們這個村莊，我們一直PO讓外面人知道，其實我們這是下游，我們這個村莊有60幾戶，我們這裡才是真正的受害，明利村那裡大概是8戶」。

災民狂抱怨，被迫撤離好幾天，有家歸不得，幸好國軍趕緊出動，幫忙清淤。第二作戰區指揮所指揮官賴政豐指出，「我們目前就先投入200員的兵力，到長橋里忠一忠二路這個社區來，先把家戶跟庭院做一個清理」。

人手一把鏟子，國軍弟兄齊心合力，要協助災民盡快恢復家園。





