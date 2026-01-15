馬太鞍溪堰塞湖溢流19死 光復鄉長林清水遭羈押禁見

馬太鞍溪堰塞湖洪災。（圖／東森新聞）





針對馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉民眾傷亡失蹤案，花蓮地檢署14日發動偵查，搜索光復鄉公所及鄉長林清水住處，並對相關公職人員進行偵訊。花蓮地方法院於昨晚裁定鄉長林清水羈押禁見，其餘人員則分別以15萬至20萬元交保或請回。

檢方調查重點：疏散撤離與文書紀錄

根據檢方調查，馬太鞍溪堰塞湖於去年9月23日下午發生溢流，導致大量泥沙湧入光復鄉，造成總計19人死亡、5人失聯。

檢調指出，農業部林業及自然保育署花蓮分署曾於9月21日發布黃色警戒，並於 22 日調升為紅色警戒的強制撤離。檢方懷疑，林清水等4名災害防救相關業務人員，涉嫌未依《災害防救法》積極推動疏散作為，且疑似於撤離人數統計表上登載不實人數報請縣政府核備，致使民眾在災害發生時未能預先撤離。

強制處分與法律程序

花蓮地檢署指揮法務部調查局東部機動工作站、花蓮縣警察局等單位進行搜索，並約談鄉長林清水、公所秘書張源寶、民政課長王詠濬及前承辦員曾女。經檢察官複訊後，鄉長林清水遭法院裁定羈押禁見；秘書張源寶裁定20萬元交保，限制住居、出境及出海；民政課課長王詠濬裁定15萬元交保，限制住居、出境及出海；前承辦曾女複訊後請回，限制住居、出境及出海。

檢方表示，本案被告涉犯《刑法》第 216 條及 213 條「行使公務員登載不實公文書」以及第 276 條「過失致死」等罪嫌，全案將持續釐清是否有行政疏失與因果關係。民政課長王永

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

