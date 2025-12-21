馬太鞍溪堰塞湖溢流5失蹤 家屬不放棄搜救

花蓮馬太鞍溪上游，堰塞湖溢流釀災，將近3個月時間，釀成19人死亡，目前還有有5個人失聯。縣政府持續出動重機具，協助家屬搜尋，上個星期，在佛祖街一帶，挖掘到衣物以及骨骸，有家屬認出衣物，是失聯的父母親所有，只是，骨骸經過鑑定，確認並不是人骨。目前，家屬不放棄任何希望，期盼儘快找到親人的下落。

雙眼緊盯著掛手挖掘的每一鏟土方，家屬仍抱持著希望，因為就在這附近，挖掘出了洪災失聯者的關鍵線索。光復鄉失聯者家屬 林先生：「在前面 在水溝的附近，挖到爸爸常用的，出門的旅行背包，媽媽的褲子 跟爸爸的短褲。」

馬太鞍溪堰塞湖溢流，到目前為止，還有5個人下落不明，花蓮縣消防局持續在佛祖街熱區開挖搜尋，在失聯者衣物的附近，找到了不明骨骸。鳳林警察分局偵查隊副隊長 王忠成：「經了解 現場黃姓怪手司機，稱於現場協助消防單位，搜尋馬太鞍災害失聯的罹難者，於挖掘的過程中，意外挖到該不明骨骸，為求慎重 本分局立即報請，花蓮地方檢察署檢察官指揮相驗，確認該骨骸 為非人類的骨骸。」

爸爸媽媽還有舅舅，五人失聯名單中，林家人就佔了三位，女兒萬分焦急，希望政府幫幫忙。光復鄉失聯者家屬 林小姐：「我們希望花蓮縣政府，繼續幫我們找父母親，甚至找其他罹難者，這個過程中，他們(縣府)給我們的挖土機 太小了，那個地方(淤泥)那麼深，你給一台(噸數)這麼小的，等一下 到底是挖土機要受傷，還是人(遺體)要受傷。」

洪災過去將滿百日，家屬依舊牽掛。面對漫長等待與失落，他們選擇不放棄。花蓮縣消防局也承諾，將持續搜尋，希望家屬心中的大石，能早日放下。

