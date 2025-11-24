馬太鞍溪堰塞湖潰壩衝擊擴大 張峻議長今再赴現場督導四大野溪清淤進度

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】馬太鞍溪堰塞湖日前發生潰壩，大量泥沙與土石瞬間傾瀉而下，造成主流河道嚴重淤積，並推擠至瑪達納娜溪、麗太溪、羅莫溪、利哈岸溪等四大野溪匯流口，引發倒灌與排水受阻，沿線多個部落面臨新的安全威脅。為掌握最新現場情況，花蓮縣議會議長張峻服務團隊與蔡依靜議員在昨日完成首度會勘後，今（24）日再度到場關心搶修進度。

張峻議長服務團隊和蔡依靜議員今（24）日再度到場會勘了解搶修進度。(圖／記者趙靜姸 翻攝)

張峻議長指出，經服務團隊昨日會勘後，第九河川分署立即於假日緊急調度特殊重型機具進場，迅速處理各野溪出口淤積問題。他強調，堰塞湖潰壩後泥砂仍持續下推，只要下一場雨就可能造成二次災害，因此整治作業必須分秒必爭、不能有任何延誤。

蔡依靜議員表示，受影響區域從大馬村、吉利潭一路延伸到太巴塱、阿陶莫、加里洞、鳳林山興、中興等部落，多處野溪匯流口皆因泥砂阻塞導致排水能力下降。她呼籲中央、縣府、鄉公所與部落必須共同合作，才能逐一解決問題，並感謝第九河川分署在第一時間全力投入搶修。

林源富議員也到場關注，他肯定第九河川分署的迅速動作，認為在大規模河川受影響的情況下，能即時調派機具並投入搶修，是高度行政效率的展現。

張峻議長（前排中）及林源富議員（右二）、蔡依靜議員（左一）在現場聽取河段清淤作業進度情況。(圖／記者趙靜姸 翻攝)

第九河川分署陳副分署長說明，已於哈利岸溪匯流處完成疏通作業，瑪達納娜溪河段亦持續清淤中，後續其他匯流口將依序推進搶修。同時，馬太鞍溪與花蓮溪匯流處至劍英大橋河段的疏濬工程已完成發包，本週將投入機具，預計在濬期前完成約50萬立方公尺清淤量。

分署也同步啟動短、中、長期治理計畫，包括明年汛期前完成堤防復建、高規格堤防與第二道防護堤預計可於116年底前完工，且明年汛期前將至少完成600萬立方公尺清淤量，以提升整體河道通洪能力。他強調，分署將持續整合治理與疏濬，全力守護光復、東富、萬榮及花蓮地區居民安全。

張峻議長表示，堰塞湖潰壩帶來的風險仍未解除，只要再下一場雨，任何未處理的淤積點都可能造成堵塞或淹水，因此所有工程必須在監督下確保品質與進度，直到全流域恢復安全，讓部落居民真正安心。

