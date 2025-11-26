馬太鞍溪堰塞湖災後復耕技術講習會

▲此塊示範農田已用動力圓盤犁翻耕，並以肥料撒布機施有機肥。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】花蓮地區今年因受樺加沙颱風造成受馬太鞍堰塞湖溢流事件影響，多處農田遭受大量泥砂與漂流物淤積，使農民耕地受損嚴重，農耕作業被迫中斷，部分田區後續不易恢復耕作。為協助農民面對災後土地復原的急迫需求，花蓮區農業改良場於11月25日舉辦「農田復耕土壤改良技術講習會-第一場次」，向受災農友說明復耕技術與後續作業規劃，現場參與的單位包括農糧署東區分署、農水署光復工作站、花蓮縣政府、光復鄉公所與光豐地區農會，民意代表則有楊華美議員和蔡依靜、林則葹議員服務處人員至現場關心第一線農民需求，大家都希望共同努力協助農地儘速恢復生產能力，減輕農民生計衝擊。

本次講習會中詳細解說災後田區調查結果與復耕措施，在受災中、輕度的田區，建議清視淤土深度先以圓盤犁翻犂，或直接施用有機質肥料，或需透過種植一期豆科綠肥作物養地，加速地力回復。現場回答農民對耕作恢復時程、肥培管理與後續作物選擇等疑問，現場亦發放問卷調查農友田區受損概況、後續復耕面臨瓶頸與本場可協助之處。

▲受災田區實際了解。

本次災害所帶淤積的砂土，經檢測後無重金屬汙染疑慮，農民可放心進行後續種植作業，惟土壤有機質不足、土壤分層、地力缺乏等問題仍不利後續復耕作業。為確保復耕策略符合不同受災程度農地需求，本場與三位受災狀況程度不同農友合作，規劃四種不同樣態的示範田區，並執行不同策略恢復作業。示範區將分別以蘿蔔、玉米、大豆、甘藷與樹豆等作為後續作物選擇，搭配深耕、施用有機質肥料、種植綠肥等管理措施提升地力，評估不同處理對土壤恢復速度與作物生長表現的影響，期望透過示範試驗，提供可行田間管理模式，逐步恢復農地健康。

本次受損農田復耕之路漫長且辛苦，包括整地翻耕、養分補充與作物選擇等多面向工作，農民短期內面臨減產甚至停產壓力，復耕時程攸關農民年間收益與生計穩定。因此，本場將持續提供技術輔導，陪伴農友從田區檢測、農機整地指導、栽培管理到後續病蟲害監測，配合農友需求提供協助，確保土地恢復過程順利推進，作為堅實後盾。透過本次講習會與示範試驗的推動，期望能與農民攜手，共同恢復災區農業生產穩定性，讓受損農地早日恢復生機。（照片記者劉瑞娜翻攝）

▲復耕田區的實際解說。