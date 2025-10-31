馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例三讀 匡列300億元協助災區

立法院今天(31日)三讀制定通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，匡列新台幣300億元協助災區重建，分期編列特別預算，用於解決潰壩與修築堤防加固加高等工程方案、農業復原、社會復原及產業促進等項目。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國民黨團、國民黨立委鄭天財相繼提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，行政院則提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例修正案」，都希望協助災區重建。

立法院長韓國瑜30日召集朝野黨團協商，經討論後，朝野有共識制定「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，並於31日立法院會中完成三讀。韓國瑜宣讀審查結果：『(原音)花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，制定通過。』

三讀條文規定，為有效、迅速推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區重建工作，特制定本條例，本條例所定災區，為因花蓮馬太鞍溪堰塞湖的受創地區，其範圍由行政院公告；主管機關為行政院公共工程委員會，中央執行機關為中央各目的事業主管機關，地方執行機關為花蓮縣政府。

三讀條文明定，本條例所需經費上限為新台幣300億元，得視情勢變化擬定相關計畫，分期編列特別預算。經費來源得移用以前年度歲計賸餘或舉債支應。為因應各項災區救災及復原重建工作的緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，在特別預算案尚未完成法定程序前，先行支付其一部分。

有關要辦理的災區復原重建整治項目，則包括馬太鞍溪堰塞湖整治的後續處理由行政院督導工程會、農業部、經濟部及花蓮縣政府擬定、防範並執行減災、監測、疏散及解決潰壩與修築堤防加固加高的相關工程方案；農業復原；電力系統；電信系統及有線廣播電視系統；自來水、瓦斯及燃氣設施；家園及公共設施；水利設施；道路及交通；環境衛生復原；社會復原及產業促進；其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目等11款。

特別條例施行期間為自公布日起至2027年3月31日止，但有關解決潰壩與修築堤防等工程方案、農田土石挖掘及農地重劃、河川與排水的上中下游系統性治理等災區復原重建整治項目，施行至2030年12月31日止。另外，本條例及特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長。