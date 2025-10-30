「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」有共識！明拚三讀 預算上看300億

陸軍第3、4、5作戰區官兵跨區增援第2作戰區，共同協助花蓮災區居民家屋清淤與搬運廢棄物。資料照。陸軍司令部



受樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月發生溢流，導致多人傷亡，國民黨立法院黨團因此提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，立法院長韓國瑜今（10/30）天下午召集協商，經過2小時討論後，朝野達成共識，條例將於明天院會上三讀，所需經費上限則由200億元提高為300億元。另外，行政院公共工程委員會主委陳金德建議條例名稱改為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」，同樣獲得朝野無異議通過。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月發生溢流，導致多人傷亡，國民黨黨團隨即提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，不過民進黨團認為，行政院會日前通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」相關修正草案，追加250億元，整體經費達850億元，以挹注堰塞湖調查、監測、洪氾區設置及土砂防治，以及受災民眾安置等，不用另立重建條例。

韓國瑜今天下午召集協商，先針對另立「花蓮災後重建條例」，還是修正「丹娜絲颱風重建特別條例」進行討論，國民黨團總召傅崐萁堅持，丹娜絲是風災，堰塞湖潰壩是水災，兩者不一樣，不應混為一談，而且重建屬性完全不一樣，災民受災程度也不一樣，無法用同一個救助辦法。

朝野經歷45分鐘討論後仍無共識，最終民進黨團、行政院工程會作出讓步，韓國瑜因此裁示，今天僅討論「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」。

在討論過程中，陳金德建議條例名稱改為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」，在野立委雖然有不同意見，但最後仍同意工程會建議。

另外，國民黨團原本提案特別條例草案所需經費上限為200億元，不過今天在協商過程中提出修正動議，增加至300億元，獲得朝野支持。而針對特別條例施行時間到2028年3月為止，陳金德認為，有些重建工程需時長達5年，因此建議部分項目可以規定施行至2030年12月31日止，朝野無異議通過。

最後，韓國瑜裁示，此案將列入明天院會討論事項，於施政質詢前處理並完成三讀，且不再提出復議。

