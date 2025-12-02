馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算三讀 270億元全數通過

為推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區復原重建工作，立法院今天(2日)三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，由於朝野有高度共識，新台幣270億元一毛未刪也未凍結，全數通過。院會也通過多項附帶決議，包括民眾黨團提案要求行政院長2個月內赴立法院專案報告災後重建。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，釀嚴重傷亡，為迅速推動災區復原重建工作，立法院日前通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，匡列經費上限新台幣300億元，分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。

廣告 廣告

行政院隨即通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，編列270億元協助災民重建家園，另預留30億元額度因應後續滾動檢討各工作項目執行狀況。

由於朝野有高度共識，該特別預算案日前經立法院聯席委員會議審查時，270億元一毛未刪也未凍結，2日順利於立法院會完成三讀。立法院副院長江啟臣宣讀審查結果：『(原音)決議，中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，照審查報告修正通過。』

三讀通過的特別預算案，政事別編列包括經濟發展支出192億元、社區發展及環境保護支出56億元、預備金15億元、一般政務支出6億元、社會福利支出1億元，全數舉債支應。

部會預算編列情形分別為經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原民會5億元、行政院公共工程委員會1億元、衛福部1億元，以及預備金編列15億元。

民進黨立委沈伯洋於三讀後發言表示，特別預算通過後，接下來的關鍵就是執行，希望受災戶無論是否設籍在花蓮，都能獲得補助。沈伯洋：『(原音)這個需求常常沒有辦法跟所需要的金錢對上線，在縣政府，比如說今天中繼屋的需求到底應該怎麼做，竟然是遲滯到今年才開始出現，這個都是在執行上，會讓好不容易今天通過的預算沒有辦法到災民的手上。所以希望在這部法律通過之後，我們在地方上能夠趕快盤點災民的需求，讓金錢能夠快速的進入到災民的口袋。』

國民黨團總召傅崐萁則感謝朝野發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，全力協助災民重建，他並期待能徹底解決馬太鞍溪堰塞湖問題，讓人民能安心入睡。(編輯：許嘉芫)