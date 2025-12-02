馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算270億 立法院三讀一毛未刪
立法院會今天三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，預算規模新台幣270億元一毛未刪也未凍結，全數通過。附帶決議為行政院長2個月內赴立院專案報告災後重建。
9月23日受樺加沙颱風外圍環流風雨影響，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創花蓮光復香等地區，為有效、迅速推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區復原重建工作，立法院會10月31日三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限300億元。
立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會於11月19日舉行聯席會議審查特別預算案，當天隨即完成初審，立法院長韓國瑜11月26日主持黨團協商，今天三讀通過。
「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」歲出金額為270億元，預留後續額度30億元，預算執行從114年至119年止。依政事別編列情形，分別為經濟發展支出編列192億元，社區發展及環境保護支出56億元，預備金15億元，一般政務支出6億元，社會福利支出1億元，全數舉借債務支應。
依照機關別預算編列情形，分別為經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、行政院公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，以及預備金編列15億元。
院會也通過多項附帶決議，包括民眾黨團提案，針對馬太鞍溪堰塞湖壩體安全性、上游土砂去化、短期與中長期治理規劃進度、經費需求與後續整體治理策略等事項，要求行政院長2個月內向立法院提出專案報告。
（責任主編：莊儱宇）
