馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算270億 立法院三讀一毛未刪

人類食用蜂蜜已經有相當長的歷史，遠從古埃及時期、美索不達米亞文明象形文字等，都曾出現養蜂等關於蜂蜜的記載。東方人熟知的《本草綱目》，也明確指出蜂蜜具有清熱、解毒、潤腸、通便、止痛等好處。現代科學則證實，蜂蜜除了美味外，還有抗氧化、抗發炎、抗菌等效果，就連其他蜂產品，如花粉、蜂王乳、蜂膠等，也都具有特定的保健作用。 康寧醫院營養師陳詩婷表示，若以現代營養學的角度分析蜂蜜，我們可以發現蜂蜜絕大多數為碳水化合物組成，主要成分為單醣類的葡萄糖和果糖，這類單醣因為極易被人體吸收，能立即轉換成為能量，可以增進體力和消除疲勞，但也因極易吸收，本身有血糖不穩、肥胖問題的人，不建議多吃。 其中，賦予蜂蜜療效的是微量的維生素、巨量礦物質、微量元素、蛋白質、以及抗氧化物質及酵素。特別是蜂蜜獨特的酵素，如澱粉酶、轉化酶、過氧化氫酶、磷酸脂酶、葡萄糖氧化酶、酯酶等，可以幫助消化、促進新陳代謝，而蜂蜜含有微量的抗氧化物質，如類黃酮類等，則有助對抗自由基的形成。 1.1歲以內的嬰幼兒蜂蜜的含水量低於百分之20，因此可在密封狀態下儲存很久，這樣的狀況下，有可能受到肉毒桿菌孢子的污染，1歲以內的寶寶免疫功能尚未健全，很

常春月刊 ・ 2 小時前