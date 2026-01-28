馬太鞍溪堰塞湖災情 花蓮國民黨團北上告發劉世芳等廢弛職務 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

去年強颱樺加沙外圍環流帶來劇烈暴雨，造成花蓮縣多處傳出災情，其中馬太鞍溪因暴雨造成堰塞湖溢流，導致花蓮縣光復鄉洪水災情嚴重，造成19人死亡、5人失蹤，光復鄉長林清水被檢方聲押禁見獲准。不過，花蓮縣議會國民黨團，認為防災權責屬中央，因中央部會長年未疏浚，造成重大災害，今（28）日到台北地檢署告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫3人廢弛職務釀成災害、過失致死罪，呼籲北檢依法嚴查。

廣告 廣告

國民黨花蓮縣議員吳建志表示，依災害防救法規定，救災權責屬於中央部會，由中央輔導地方政府，他去年8月就一再提醒馬太鞍溪堰塞湖要處理，但政府9年來從未疏浚。

吳建志說，依土石崩塌及水災疏散避難作業要點，須由「中央七部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線，及收容整備計劃，但中央政府卻遲至114年10月18日才完成疏散計畫，災前完全沒有任何8600人的疏散計劃。撤離人數一天之內從690人爆增11倍變8600人，內政部及農業部評估反覆，災前2日內突增逾11倍，地方政府無所適從。且農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘的黃金避難時間。

吳建志強調，馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調兩開口堤之風險，經濟部視而不見未補強，長達9年未見中央主動疏濬紀錄。行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季還多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險，請求檢方嚴查。

黨團強調，這起告發並非事後究責，而是基於明確法令、具體事實與不可回復的人命代價，要求中央政府必須為其失職行為負起法律與政治責任。黨團並嚴正指出，災害可以是天災，但死亡不能是官災。當中央握有權力、資源與法定職責，卻在災前失職、災中誤判、災後卸責，司法就不能沉默，社會更不能遺忘，呼籲檢調單位依法調查，也要求中央政府正視真相、面對責任，不要讓花蓮人民的生命，成為制度失靈下的犧牲品。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

酒駕拉K撞死晨運婦 奧迪妹二審仍判8年半

製作蕭美琴參加IPAC哏圖 未產生畏懼與恐慌裁不罰

【文章轉載請註明出處】