馬太鞍溪堰塞湖災民北上陳情 卓揆：中央積極照顧盼恢復正常

行政院長卓榮泰表示，中央極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，也積極會照顧這些災民的生活，盼他們能把生活恢復正常。(記者陸運鋒攝)

〔記者陸運鋒／新北報導〕樺加沙颱風今年9月襲台，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰流，光復鄉災情慘重，迄今已釀19死，針對有災民今日前往行政院陳情，院長卓榮泰表示，中央極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，也積極會照顧這些災民的生活，盼他們能把生活恢復正常。

卓榮泰今早親臨法務部調查局參加「114年第13波安居緝毒暨重大毒品案件」記者會，會前有媒體詢問卓榮泰關於馬太鞍溪災民今再到行政院陳情，希望中央的分配可以更合理。

廣告 廣告

對此，卓榮泰表示，實在很不忍看到花蓮的鄉親們長途跋涉到台北來，因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪(災害)之後的安全維護，做了更多更多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活。

卓榮泰指出，我們在當地還有一個馬太鞍溪重建復原的協調會報(馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報)，其中東辦(行政院東部聯合服務中心)執行長也在現場，其實可以現場表達災民的心聲，政府都會聽得到，希望他們能夠好好的把生活恢復正常。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

週三中部以北高山有望降雪 週四清晨下探13度

