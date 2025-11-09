馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒！光復上次淹水逾1.5公尺區域強制撤離

花蓮地區因應鳳凰颱風接近，農業部林業及自然保育署花蓮分署今（9）日針對馬太鞍堰塞湖發布黃色警戒，預估未來兩天累積雨量可達281.9毫米，若邊坡土石崩落，恐再形成壩高約120公尺、蓄水量約1500萬噸的大型堰塞湖，警戒範圍包含光復鄉、鳳林鄉與萬榮鄉。光復鄉公所表示，即使建築物有兩層樓，只要上次淹水超過1.5公尺的地區，將一律強制撤離，以防堰塞湖潰決再次釀災。

漁民返港卸貨 嘆東北季風+颱風漁獲大減

另一方面，基隆地區也提前展開防颱準備，沿岸作業船隻陸續返港，漁民趁風雨尚未增強前，將漁船固定綁牢，加強防範。漁會總幹事陳文欽表示，「今天大概所有漁船都得進港，晚上以後恐怕沒有船能出港，只進不出。」

廣告 廣告

漁民也趁返港時順勢卸貨，船員們忙著搬運漁獲、秤重、裝上貨車。陳文欽也透露，十月以來東北季風一波波來襲，漁民作業「做做停停」，天數減少、漁獲量也明顯下降，隨著颱風逼近，損失恐怕進一步擴大。

漁船紛紛返回漁港，漁民也趁返港時順勢卸貨。圖／台視新聞

基隆、花蓮／蔡志恆、陳勁曄 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

鳳凰颱風直衝呂宋島！菲律賓急撤10萬多人 菲總統：進入國家災難狀態

地牛翻身！15：01花蓮壽豐鄉發生規模4.1地震 最大震度3級

「鳳凰」颱風逼近 小琉球航班11、12日全面停航