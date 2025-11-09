馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒！專家模擬最大洪峰流量

馬太鞍溪堰塞湖現況。(今日上午7時攝) 圖：林業及自然保育署花蓮分署/提供

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖危機尚未解除！隨著鳳凰颱風進逼，林業及自然保育署花蓮分署持續監測堰塞湖水面，針對未來颱風影響進行模擬預估。今(9)日針對部分地區發布黃色警戒緊急通知，並同步啟動防災簡訊通知，提醒下游民眾提高警覺、配合政府撤離疏散。

今日監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為148.9萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.5公尺，蓄水量降至溢流前的1.6%。林業保育署花蓮分署指出，堰塞湖潰決後形成的天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩(6度)，暫無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9/25至今僅出現局部崩塌，未見大規模邊坡滑動跡象。

依據「馬太鞍溪堰塞湖溢流警戒發布、避難、解除機制表」及中央氣象署今日5:30發布的定量降水預報，未來24小時及48小時預估累積降雨量分別為4.7mm與281.9mm，已達黃色警戒發布標準(未來48小時預估累積降雨量200mm)。

花蓮分署已於今日上午9時發布黃色警戒緊急通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位及早進行預防性疏散撤離收容等避難前置作業，並請花蓮縣政府督導確認整備狀況。林業保育署亦同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾配合政府疏散撤離避難指令。

林業保育署進一步表示，目前水利署加高堤防及疏濬後之馬太鞍溪下游河道地形，由專業團隊模擬以下幾項極端情境同時發生的可能影響範圍。假設此次颱風帶來800mm降雨量 原堰塞湖150萬噸一次性潰決 溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，致形成蓄水量1,500萬噸之新生大型堰塞湖，且又一次性潰決等幾項極端情況同時發生之情境，模擬計算後將產生4500cms之最大洪峰流量。依此洪峰流量，以較為保守的參數推估出可能的影響範圍，經由陽交大與臺大團隊共同確認後，已提供地方政府規劃疏散撤離作業。

