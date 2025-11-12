馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 水位降9.3公尺 達4條件可解除紅色警戒
林業保育署花蓮分署監測，颱風鳳凰期間，馬太鞍溪堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，水位下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，兩邊側坡雖有局部崩塌情形，但溢流穩定且未見新阻塞。花蓮分署表示，若未來24小時預估降雨量低於200毫米、水位無異常下降、溢流水道未堵塞，且經確認河道達解除警戒水位，將可解除堰塞湖紅色警戒。
林業保育署花蓮分署表示，從湖區水位計數據顯示，10日凌晨起水位緩慢下降，10日晚間11時至今天中午12時，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量69萬噸。
花蓮分署說明，今天（12日）上午受天候影響，無法進行無人機空拍，依據昨天下午5時無人機拍攝空拍影像解析，堰塞湖溢流口雖有沖刷下切，兩側邊坡也有局部崩塌，但目前流路並未阻塞。
花蓮分署表示，堰塞湖集水區面積僅占馬太鞍溪橋上游整體集水區面積40%，即便水位與蓄水量緩慢下降，但若集水區另外60%的斜坡單元發生短延時強降雨，仍可能導致下游馬太鞍溪橋河道水位些微抬升。
由於颱風對台灣影響減弱，花蓮分署表示，若降雨預報在未來24小時預估降雨量低於200毫米，經空勘確認堰塞湖水位無異常下降、溢流穩定，溢流水道也未堵塞、再次蓄水，且經河川管理單位確認河道已達解除警戒水位，經評估無虞，就可以解除馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒。
責任主編：于維寧
