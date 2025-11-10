馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 秀林鄉部分地區今中午12時起停班停課

即時中心／温芸萱報導

中颱「鳳凰」強勢來襲，馬太鞍溪上游恐降雨增加，林保署針對馬太鞍堰塞湖發布紅色警戒，預估未來24小時累積雨量達402毫米。花蓮縣府立即啟動光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉疏散及收容作業，光復鄉今（10）日亦停班停課，而秀林鄉部分地區也停班停課，居民應配合避難，防範豪雨及土石流威脅。

中颱「鳳凰」來勢洶洶，氣象署預計今日傍晚發布海上颱風警報，明日可能發布陸上警報。同時，氣象署也提醒，受東北季風增強影響，馬太鞍溪上游已出現陣雨，未來降雨量可能進一步增加，民眾務必注意安全。

林保署今晨7時針對馬太鞍堰塞湖發布紅色警戒，預測馬太鞍集水區未來24小時累積降雨達402毫米，符合紅色警戒標準。花蓮縣府已立即啟動光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉的疏散及收容作業，確保居民安全，光復鄉今日也宣布停班停課。

既光復鄉宣布今日停班停課，秀林鄉稍早也宣布部分地區停班停課。秀林鄉富世村第13至19鄰，包括天祥布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原等地，以及和平村，今日中午12時起停止上班上課，縣府呼籲民眾配合避難措施，注意颱風及豪雨帶來的潛在危險。

