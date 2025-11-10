馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒》花蓮停班停課再多2村 台9線晚間實施預警性封閉管制

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，花蓮縣政府再宣布秀林鄉富世村第13鄰至19鄰及和平村，中午12時開始停止上班上課。

而今早花蓮縣政府已宣布，請光復鄉全鄉及鳳林鎮、萬榮鄉部分村里儘速進行強制疏散撤離收容等避難作業，另光復鄉今（10）日停止上班上課。

此外，依據中央氣象署氣象資訊，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測350~480毫米達便道封閉行動值，工務局宣布18時「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」實施預警性封閉管制，只出不進禁止人車通行，並視水情發展不排除提前或延後啟動緊急封閉措施。

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 公路局實施預警性封閉管制

鳳凰颱風將北 轉 接近台灣，林保署10日7時針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測402毫米達紅色警戒。

林保署針對馬太鞍溪堰塞湖警戒標準，氣象署集水區雷達降雨估計、定量降水預報，未來24小時預測累積雨量超過200毫米，即發布紅色警戒。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段為維護用路人安全，「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」預計於18時實施預警性封閉管制，只出不進禁止人車通行，並視水情發展不排除提前或延後啟動緊急封閉措施。

封閉管制措施如下：

1、近端管制（堤頂處）：於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空。

2、淨空作業：封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。

3、遠端管制：依農業部林業及自然保育署 依「馬太鞍溪堰塞湖溢流洪峰流量警戒區域範圍」鳳林端於台9線230k+900及光復端於236k+500兩處，設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引，建議改道路線如下（替代路線請用路人分流行駛）：

(一) 花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

(二) 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

花蓮縣強制撤離3鄉鎮 下午停班停課村+2

另花蓮縣政府11時再宣布，因應鳳凰颱風來襲，為進行撤離及收容整備工作，秀林鄉公所宣布秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含蓋天祥布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原等地區）及和平村今日中午12時開始停止上班、停止上課。