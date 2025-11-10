馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 花蓮光復鄉今停班停課

馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，花蓮縣光復鄉宣布今天（10日）停班停課。（圖：氣象署網站）

馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，進行強制疏散撤離避難作業，花蓮縣光復鄉宣布今天（10日）停班停課。

花蓮縣長徐榛蔚表示，依林保署花蓮分署第25報馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單，另依中央氣象署發布定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時累積降雨量402mm，已達紅色警戒標準（未來24小時累積降雨量超過200mm），為確保鄉親財產安全，請光復鄉全鄉及鳳林鎮、萬榮鄉部分村里儘速進行強制疏散撤離收容等避難作業。因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，啟動強制撤離作業，花蓮光復鄉今天停止上班、停止上課。

鳳凰颱風來勢洶洶，颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。