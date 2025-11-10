馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 賴總統：該撤離就要全部撤離

賴總統呼籲全國民眾：面對這個路徑相當罕見的颱風，不管是在台灣哪個城市全都要做好防颱準備。（圖：總統府提供）

鳳凰颱風將侵襲台灣，總統賴清德今天（10日）出席「「臺灣橋梁計畫」開幕式活動結束後受訪表示，颱風登陸前北海岸、大台北及東北部的雨量可能會很大；也提醒花蓮馬太鞍堰塞湖又提高到紅色警戒，該撤離的就要全部撤離。（張柏仲報導）

有關颱風最新動態賴總統特別提醒，這次鳳凰颱風又即將侵襲台灣，雖然颱風中心點預計將在週三、週四才會登陸台灣陸地，但今明兩天雨量還是會很大。主要是受到東北季風及颱風外圍環流的影響，可能在北海岸、大台北及東北部這些地方的雨量都會很大，24小時累積雨量可能會達到200到350毫米甚至更高。

此外，花蓮的馬太鞍堰塞湖又提高到紅色警戒，賴總統呼籲全國民眾：面對這個相當罕見的颱風一定要做好防颱準備。不管是在台灣哪個城市全都要做好防颱準備，因為它的路徑非常罕見；特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離；各縣市預期將出現豪大雨量的土石流潛勢地區，也應該要做好優先撤離的工作，總統希望大家共同做好防颱準備，讓這次鳳凰颱風來襲的傷害降到最低。