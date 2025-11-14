馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒！力拚周日完成聯外道路清淤

近400名國軍投入花蓮災後家園清理作業。 圖：花蓮縣政府提供

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風帶來連日豪雨，溪水暴漲造成下游萬榮鄉明利村與鳳林鎮多處受洪水衝擊。今(14)日花蓮天氣轉晴，各地加緊清理作業。花蓮縣府下午宣布符合條件，已正式解除下游地區紅色警戒，加緊進行道路清淤作業。

農業部林業及自然保育署花蓮分署表示，經空拍影像研判，馬太鞍溪形成的新、舊堰塞湖量體已明顯縮小且持續溢流，溢流口及兩側邊坡均無崩塌或堵塞情況，下游河道水位穩定下降，整體水勢在可控範圍。據中央氣象署最新定量降水預報顯示，未來24至48小時預估降雨量分別為0.4mm、0.8mm，均低於紅、黃警戒條件的200毫米；且下游水位監測未超過臨時堤防的0.5公尺(二級警戒)及1公尺(一級警戒)門檻。縣府於下午4時30分解除紅色警戒並將應變中心降為常態開設。

花蓮縣長徐榛蔚表示，目前萬榮鄉、鳳林鎮公所加緊清理道路淤泥，希望周日完成村落聯外道路清淤。公路局也緊急投入搶修，台9線228至231公里連接馬太鞍溪橋涵管便道的道路已搶通單線，供大型機具進入災區，估計整體清理工程需約10天。

災後家園清理同步進行。國軍已投入近400名人力與14台機具協助災區住戶清淤，明天將再增加支援。根據花蓮縣府社會處統計，鳳林鎮及萬榮鄉共安置28名災民，後續將由公所協助安排至就近收容所或民宿安置。

至於受淤泥掩埋達9成的馬太鞍溪橋涵管便道，公路局今早試挖後確認6道涵管狀況，有5道完好未受損。東區養工處分局表示，目前試挖後發現水道偏向南側，後續將增設排水設施，可能採用小管徑鋼便橋以提高排水能力；實際修復經費與期程仍待確認路基與涵管受損程度。因便道仍封閉，花蓮往返台東方向目前採替代路線，小型車可行駛193縣道、大型車則改至台11線通行。

溪水暴漲造成下游地區多處受洪水衝擊，遍地淤泥。 圖：花蓮縣政府提供