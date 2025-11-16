馬太鞍溪堰塞湖解除紅警危機還在！一億立方公尺土砂壓頂藏風險
花蓮馬太鞍溪堰塞湖已解除紅色警戒，林業及自然保育署持續監測，今天空拍發現舊湖蓄水量約33立方公尺，狀態穩定，13日成形的堰塞湖3則是15萬立方公尺且穩定溢流，不過舊湖溢流口還有近1億立方公尺土石堆積坡面，邊坡滑動恐再次阻塞河道形成新堰塞湖，林保署除密切監控，如有狀況也會立即依程序通報災害預警。
林保署花蓮分署指出，經今天上午6時空拍監測顯示馬太鞍溪堰塞湖狀況，水位為1006.6公尺，湖區面積8.0公頃、蓄水量33.0萬立方公尺，為9月23日溢流前的0.37％，自潰決以來水位累計下降達132.4公尺，目前維持常態警戒中。
至於13日凌晨2時53分因馬太鞍溪堰塞湖溢流口下游700公尺處右岸邊坡崩塌，形成壩高40公尺的小堰塞湖3，同日下午1時30分溢流後，14日上午11時30分蓄水量約20萬立方公尺，截至今天上午6時監測，目前蓄水量約15萬立方公尺，與15日相較無明顯變化，目前持續溢流。
花蓮分署表示，依極端情形假設堰塞湖3若在1小時潰決，將產生80cms的洪峰流量，可能造成下游大馬堤防河段斷面（明利村）抬升9公分，馬太鞍溪橋斷面水位抬升11公分。
另外，馬太鞍溪堰塞湖溢流口左岸還有約1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨造成邊坡滑動再次阻塞河道，再次形成新的堰塞湖。
花蓮分署指出，9月25日至今，堰塞湖僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象，會持續密切監控堰塞湖及降水預報變化，如有狀況及時通知下游施工單位，並依相關程序通報災害預警。
