馬太鞍溪堰塞湖警戒升級！光復鄉將啟動預防性撤離

鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位持續上升，潰堤疑慮引發關注。花蓮縣政府今（9）日啟動預防性防災措施，光復鄉公所也召開防颱整備會議，預計明（10）日中午起，將優先撤離重病患者、長照對象與行動不便者；若中央發布紅色警戒，警戒區內約5500名居民將全面撤離，其中1420人需進入7處收容所避難。

林業及自然保育署花蓮分署推估，這次颱風影響範圍涵蓋光復鄉大馬、大平、東富、大同、大安、大華、北富等7村，以及鳳林鎮長橋、山興、大榮三里與萬榮鄉明利村，共涉及約2720個門牌。

光復鄉長林清水指出，目前撤離方式分為依親、垂直避難及集中收容三種；其中上次淹水超過1.5公尺的住戶不得留在家中，必須撤離至安全地點。7處收容所分設於光復國小、馬太鞍教會、大進國小、太巴塱部落之心、富田教會、西富國小及富源國中。

林清水表示，明日上午起將在各收容點布設設備與物資，不影響學生上課；若進入紅色警戒階段，將立即停班停課並啟動全面撤離。睡袋、福慧床及餐食等物資已備妥，軍方明天也將派員進駐協助。

為確保訊息傳達無遺漏，公所將動用警車、垃圾車與村內廣播系統，以國語、台語、客語及原住民族語多語播放撤離公告。每村配置一輛警車，由村鄰長逐戶通知，提醒居民依指示撤離。大同村長邱金仲指出，大同村屬災害高風險區，預估約500人需進入收容所，今晚將與14位鄰長召開會議，確認撤離方式與交通接送。部分村民已自行加強防水措施，盼能安全度過颱風期。

林清水呼籲，民眾應事先準備防災避難包，內含3至4天所需飲水、糧食、藥品與個人盥洗用品；若選擇垂直避難，務必備妥生活物資，以防停電或停水影響。縣府也強調，預防性撤離是為了確保居民生命安全，請民眾切勿掉以輕心，務必配合防災指令與警戒發布，共同守護家園安全。

