馬太鞍溪堰塞湖趨穩定 紅色警戒解除

中央災害應變中心副指揮官伍勝園說，「建議解除，恢復為平時監控機制，我想我們就同意農業部的建議。」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖確定解除「紅色警戒」，根據農業部分析，原本的「堰塞湖（1號）」及「新增的堰塞湖（3號）」量體都已經縮小，而且持續溢流。不過對於「溢流」的狀況，到底會不會影響救災復原，中央、地方似乎就先沒有共識。

鳳林鎮秘書徐誌謙詢問，「『溢流』是什麼？如果還在河道裡面，我們工程當然可以繼續進行啊。那你這樣子講，我們的人是要撤還是不撤？」

農業部林保署花蓮分署長黃群策回應，「我們現在的水，我只能知道它從堰塞湖裡面流出來大量的水，但多少，我也不是神，我也沒辦法告訴你。」

在花蓮縣府的防災會議言語交峰，不過同時間，國軍200多名官兵持續進駐鳳林鎮協助清淤。

當地災民表示，「總共有14到15戶都全部淹掉了，天災，那我們就沒辦法，希望大家都能共體時艱。」

第二作戰區指揮所指揮官賴政豐指出，「只要是家戶的部分，我們都優先去做處置，讓老百姓能盡快恢復到正常的生活。」

一鏟一鏟幫忙挖民宅淤土，軍方裝土機及鏟裝搭配民間救災機具，通通集中送往中心埔的暫置場。而此次災情最慘重的萬榮鄉明利村，聯外道路「花45線」也持續搶通。

花蓮縣長徐榛蔚說，「從兩端的花45，一個是從明利國小，另外還有從台9線的花45的尾端，再往明利社區裡面來，將我們道路先疏通。」

另外，工程人員也連夜在馬太鞍溪北端破口處，將土堤加高，暫時不會讓溢流泥水再灌入明利村。

水利署長林元鵬表示，「我們也希望在一週的時間，能夠再把這個臨時堤防，從今天完成的2米半的高度，持續再加高到將近5米。」

不過由於花蓮前幾天雨勢大，不僅有怪手因此受困河道中，甚至馬太鞍溪便道在南下、北上都發生區域性沖毀的狀況，交通部也透露最新的修復進度。

交通部長陳世凱指出，「要看水的狀況，如果是可以施工的話，我們大概10天之內就可以完成。」

花蓮縣府表示，已召集重機具組成環境清潔大隊，14日重新進入災區作業，也透露民宅清理部分會由軍方支援，預估最快4天後，居民即可逐步恢復家園。

