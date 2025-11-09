馬太鞍溪堰塞湖達黃色警戒 光復鳳林萬榮預防撤離前置作業

其他人也在看
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 4 小時前
傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」
台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市政府今赴議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但市府準備的專案報告書面資料上的報告人，竟是昨日已被免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，讓不少議員傻眼；台中市議員林德宇當場發飆，斥連這種事都做不好，市府藐視議會、規避監督究責；議長張清照則幫緩頰，「人員昨天自由時報 ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
NCC人事同意今表決！民眾黨團決議全數封殺 黃國昌曝原因
立法院會今（7）日投票表決國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人的人事同意權。民眾黨團總召黃國昌表示，在人事同意權審查時，他發現在詢問主委被提名人一些實質問題時，對方一問三不知，其餘被提名人雖然看似媒體經驗豐富，但是詳細閱覽後發現他們連基本的工作都做不好，那擔任NCC委員豈不是只是去執行民進黨的意志，也因此民眾黨立法院黨團一致決議，對於4位被提名人全部都會......風傳媒 ・ 1 天前
人事案再遭封殺 卓榮泰強硬回應：遞橄欖園也沒用「重新思考合作模式」
行政院提名的NCC委員今(11/7)日遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰對此表示，今天我們看到完全沒有誠、信完全沒有合作基礎，「我非常非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，整個橄欖園的一半都遞出來，結果沒有得到任何善意的回應，我覺得這個是讓我們重新思考未來合作的模式，我想這個結果其實大家都不樂見」。太報 ・ 1 天前
颱風鳳凰有北轉近台趨勢 政院：花蓮堰塞湖災區盡早預防性撤離
中央氣象署分析颱風鳳凰動態有北轉接近台灣趨勢。行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在周末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「盡早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
驚！高雄流動攤商增1本土登革熱 足跡含高屏7市場
高雄市衛生局今（7）日說，今天新增1例本土登革熱確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒（39.7度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第14例本土確診個案。高雄市政府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
NCC被藍白封殺！卓榮泰氣炸怒批：半個橄欖園都遞出來還得不到善意回覆
立法院今（7）日在藍白人數優勢下，4名NCC委員被提名人全遭封殺，連國民黨籍的副主委被提名人程明修都被否決。行政院長卓榮泰在民進黨立委郭昱晴質詢時不悅表示，可見在野黨以黨意凌駕一切，不是在野黨的人選就無法被通過。他更痛斥，自己把半個橄欖園都遞出來了，還得不到善意回覆，會重新思考未來的合作模式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白聯手封殺NCC人事案 行政院「高度遺憾」：勢必影響民眾權益
立法院今（7）日上午審議國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，在藍白再度聯手封殺下，行政院所提名的四名委員蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯，最終皆以同意50票、不同意60票全數遭否決。對此，行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北市抽驗生鮮蔬果 多件青蔥、香菜殘留農藥超標
（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的51件產品中，有11件產品驗出殘留農藥超標，包含青蔥、香菜、九層塔等，皆已要求下架。中央社 ・ 1 天前
NCC空轉一整年！今審人事同意權 三黨態度曝：藍白封殺全數人選
立法院今（7）日將針對四位NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯的人事同意權案進行投票，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱稍早表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，且因為是記名投票，一票都不會跑；民眾黨團一早則在記者會上宣布全數投下反對票；國民黨立委羅智強也表示，黨團一致決議投下不同意票。NCC人事案將在藍白立委的人數優勢下再次遭到封殺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄本土登革熱增1例 鳳山攤商足跡遍布高屏市場
（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計14例。患者為鳳山區39歲本國籍男性，職業為市場攤商，足跡遍布高雄、屏東等市場。衛生局已採檢484人，196陰性，288人檢驗中。中央社 ・ 1 天前
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 19 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶！行政院：請花蓮縣政府「儘早啟動」預防性撤離作業
為因應第26號鳳凰颱風可能對台灣造成影響，行政院災害防救辦公室今（7）日下午召開前置情資研判會議，院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖地區，行政院表示，請農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必於本週末前完成預防性疏散撤離各項前置作業。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬詐騙手法曝！他誤信假檢警 300萬元黃金全沒了
普發一萬登記已開跑，詐騙集團也看準時機，對此內政部警政署呼籲，普發現金登記務必查明官方網站；接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話；不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之；若收到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 14 小時前