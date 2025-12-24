馬太鞍溪堰塞湖邊坡裸露 空投本土植物搶救20公頃崩塌地

馬太鞍溪堰塞湖上空，直升機飛抵空投本土植物種子。（翻攝畫面）

0403花蓮大地震造成山區多處大規模崩塌，9月底馬太鞍溪上游潰流釀光復洪災。堰塞湖現況，沿線山壁裸露，土石鬆動，增加豪雨期間再次崩塌風險。為降低汛期災害威脅，林業及自然保育署花蓮分署啟動災後復育作業，首度出動直升機與無人機，針對陡峭邊坡進行空中播撒本土植物種子，預計到明年1月，先播撒約20公頃，盼加快邊坡穩定。

林業及自然保育署花蓮分署指出，因地震、9月底大雨，馬太鞍溪新上游左岸新舊崩塌範圍約300公頃加200公頃，大崩塌後形成大片裸露山壁，當地出現「光禿禿」景況，短期內難以進行地面工程，若遇強降雨，恐再度引發土石滑落，甚至形成新的堰塞湖，因此採取空中播種方式，作為階段性復育措施。

馬太鞍溪水上游堰塞湖空拍現況。（翻攝畫面）

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，考量地形陡峭及施工安全，先選擇相對穩定區域進行直升機及無人機撒播試驗，種植五節芒、高山甜根子草等本土植物，利用植物根系固土，降低坡面沖刷風險。

黃群策說，預計到明年1月之前，會先播撒約20公頃，目前在第一階段，大概已經灑了3公頃，以原生種的赤楊為主，若成效良好，將擴大辦理，提升整體復育效率。

除邊坡植生復育外，堰塞湖後續工程亦同步推動。黃群策表示，未來將進行壩頂降挖及設置攔砂壩等工程，逐步讓河道回復原有功能，消除堰塞湖蓄積的水量，並讓土砂能夠減緩下移，同時持續加快邊坡植生復育，從源頭降低土石崩塌風險，確保下游及周邊地區安全。

林業及自然保育署強調，將持續監測邊坡及堰塞湖變化，透過空中復育與地面工程並行，在下一個汛期前完成必要防災整備，降低地震後續災害風險。

