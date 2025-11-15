馬太鞍溪堰塞湖釀災 擬建600米導流堤防 10天內搶通涵管便道

萬榮鄉明利村不少家戶「陷」在泥沼中。（王志偉攝）

歷經1個月光復堰塞湖洪災救災工作，政務委員季連成今重回花蓮，視察鳳凰颱風造成馬太鞍溪堰塞湖水量加大，導致萬榮鄉明利村水淹事件。在聽取水利署簡報後，季表示，除疏浚工作持續進行，中長期將在左岸從馬太鞍溪便橋往上游延建600公尺導流的大堤防，預計高6到8公尺、寬300公尺，至於被沖毀的馬太鞍溪涵管便道，10天內通車。

萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋。（王志偉攝）

因洪水溢流，萬榮鄉截至目前統計31戶受損，其中19戶為有門牌住戶，另12戶為工寮，鳳林鎮也有48戶受災。季連成與政院顧問李孟諺等人今天勘災，了解災後復原情況，並聽取馬太鞍溪疏浚現況與未來堤防整建加高計劃等。

政委季連成今赴萬榮鄉、鳳林鎮勘災。（王志偉攝）

因外界質疑水利署沒有防堵堤防末端釀災，季連成說，他要替水利署團隊「持平說幾句話」，換個角度來看，這次鳳凰颱風光復鄉幾乎沒有災情，顯示堤防工程夠確實，這次萬榮臨時堤確實高度不夠，未來會加強。

水利署長林元鵬說，明利社區過去不是高風險致災範圍，有天然高崁，所以沒設堤防，在有限能量下優先處理高風險區域，但是堰塞湖洪災後河道淤積，鳳凰颱風流大量又是泥流，造成一次淤積5到6公尺全面溢流。

他表示，正將臨時性土堤加高，再以鼎塊保護，並在河道中央挖掘3公里長的導水槽，將流路控制在中間，這在光復經驗效果非常好；疏浚工作也會持續，每天最多可挖10萬立方公尺。中長期在左岸從馬太鞍溪便橋往上游延建600公尺導流大堤防，預計高6到8公尺，寬300公尺。

鳳凰颱風大雨被沖毀的馬太鞍溪涵管便道，因關係台九線交通疏運重要性，季連成指示，在安全無虞下復工，10天內恢復通車。

一行人前往在鳳林災區勘災，有一位阿嬤急忙說房子毀了，急得哭出來，季連成連忙安慰，也強調，鳳林、明利災戶這次會比照馬太鞍溪光復鄉災區進行補助。並請當地鄉公所「務必確認受災有實際居住戶數」，政府將比照光復鄉災區進行補助。另國軍將持續投入協助清理家屋，盡快恢復家園。

