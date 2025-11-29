馬太鞍溪堰塞湖釀19死 花檢偵辦轉「偵字」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件造成19死5失蹤的重大災情，目前花蓮檢調已完成初步資料蒐集與證據鞏固工作，並發現部分資料存在異常情況，可能涉及偽造文書問題，已由「他」字案轉為「偵」字案進行偵辦。同時，行政院長卓榮泰近日親赴花蓮視察災後重建情形，包括馬太鞍溪橋臨時便道的搶通工程以及明利村堤防的復建工程，強調政府持續投入資源確保當地居民的生命財產安全。

（圖／TVBS）

馬太鞍溪臨時便道於29日中午再度搶通，這條便道上個月才完工，卻因鳳凰颱風帶來的豪雨再度沖毀，經過半個多月的搶修後終於恢復通行。卓榮泰表示，他是經由台9線前往現場，如果必須繞道台11線，現在還不會抵達。他感嘆道，函管便道壞了再修，修了又壞，壞了再修，真的要拜託老天爺別再來了。這條臨時便道的重新開通，讓居民往來花蓮與台東能節省約20分鐘的行程時間。

除了視察馬太鞍溪橋的修繕進度，卓榮泰還前往馬太鞍溪北岸查看明利村的堤防破口。明利村的永久堤防復建工程全長達1.8公里，預計明年6月完工，目標是在明年颱風季來臨前全面提升防護能力。卓榮泰強調，面對大自然，人們除了敬畏之外，不能退卻。雖然人不能勝天，但至少可以順天而為。他指出，每個堤防工程、每座橋梁工程、每一條道路工程，不僅是為了維護花蓮鄉親的生命財產安全，也是向所有關心花蓮的全國同胞們展示他們留下的血汗和辛苦。

然而，在救災和家園復原工作告一段落之際，花蓮檢調也加快了對馬太鞍溪堰塞湖溢流事件的偵辦腳步。檢調在資料蒐集和證據鞏固過程中發現部分資料異常，不排除有偽造文書的問題，因此將案件由「他」字案轉為「偵」字案進行偵辦，並陸續傳喚相關人員。這起災難造成19人死亡、5人失蹤的慘重代價，司法單位正致力於釐清事件的責任歸屬。

