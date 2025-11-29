馬太鞍溪堰塞湖釀19死 花檢陸續約談相關人員

（中央社記者盧太城花蓮縣29日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流造成19人死亡、5人失蹤，台灣花蓮地方檢察署已完成初階段資料蒐集和證據鞏固，且陸續傳喚相關人員，截至目前尚未對涉案人員做出強制處分。

截至目前救災和家園復原已告一段落，花檢加快偵辦腳步。參與專案偵辦人員今天告訴中央社記者，目前朝過失致死和廢弛職務罪偵辦，但首階段資料蒐集和證據鞏固時發現部分資料異常，不排除有偽造文書方面問題。

中華民國刑法規定，公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上10年以下有期徒刑。

專案人員說，下一階段將加快偵辦腳步並陸續傳喚和約談相關人員說明，案件將由「他」字案轉「偵」字案。

「他」字案主要指是否涉特定人有犯罪嫌疑，尚不明瞭的案件；「偵」字案指案件經調查後，發現有特定人可能涉嫌犯罪者。（編輯：李明宗）1141129