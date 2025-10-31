馬太鞍溪堰塞湖重建條例三讀 經費300億、災區重建列10大項

立法院長韓國瑜宣布「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」制訂通過。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對花蓮災情，立法院今（31日）三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，主管機關為行政院公共工程委員會，總經費為300億元，依照條例條例，編列預算的中央各部會，要在條例施行後兩個月後提出災害復原重建計劃，而所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。

針對對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，行政院原希望修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，以追加250億元方式來處理；國民黨團則主張應另外提出特別條例，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商後，歷經2小時左右的討論，同意以「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」協助災民，所需經費也從藍黨團原先提出的200億元，提升至上限300億元。

該特別條例並於今天上午11點，由韓國瑜宣布三讀通過。依照條例條文，本條例所定災區，為因花蓮馬太鞍溪堰塞湖之受創地區，其範圍由行政院公告之。 而本條例之中央執行機關為中央各目的事業主管機關；地方執行機關為花蓮縣政府。

在特別條例第四條中明訂， 災區復原重建整治項目，包含：農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進、其他經各中央執行機關認定有復原重建必要之項目等。

特別條例第七條也明訂，本條例所需經費上限為300億元，得視情勢變化擬訂相 關計畫，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第二十三條 、第六十二條及第六十三條規定之限制；另外，中央政府補助地方執行機關之經費，地方執行機關應依補助之目的及項目支用，不得移作他用。

至於條例適用年限，為自公布日施行至2027年3月31日止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至2030年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

國民黨團總召傅崐萁在法案通過後發言表示，感謝民眾黨、民進黨共同為9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩不幸事件如何推動災後重建，達成一致協議，並把預算編列好。希望能由政院最快完成重建工作，讓災民早日遠離痛苦。再次感謝全國超過百萬的「鏟子超人」為光復鄉能夠離災不離鄉，發揮台灣最大愛心。也感謝「怪手超人」林鴻森為了協助災民，不幸感染罹難，但精神會永遠留在人民心裡，台灣的風景最美麗的就是人，希望善心善念永在台灣。

