馬太鞍溪堰塞湖降挖完成階段性任務 總統贈禮物致意

農業部杜文珍次長代為賴清德總統致意，感謝工程團隊不畏環境、氣候等種種困境，冒險挺進壩體。（農業部提供／林良齊台北傳真）

我國於去年發現馬太鞍溪堰塞湖，並於9月潰堤，造成下游光復鄉多人死傷，農業部林保署因而於去年12月再啟動花蓮馬太鞍溪堰塞湖減災工程，已完成壩體降挖階段性工作，堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺，降低至目前約2.6萬立方公尺，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。農業部杜文珍次長代為賴清德總統致意，感謝工程團隊不畏環境、氣候等種種困境，冒險挺進壩體。

林業保育署指出，災後因大量土砂堆積抬升及填平河床，且目前為枯水期，才使履帶式機具得以直接挺進現場施工。即便具備相對有利條件，施工環境仍極為艱困，期間曾發生落石擊中機具等高風險情形，所幸現場均依既定安全機制即時撤離，未造成人員傷亡。施工團隊在深山峽谷中長時間作業，僅能仰賴無線電通訊，須隨時因應天候變化、邊坡不穩與落石風險，工程推進過程審慎而緩慢。

廣告 廣告

農業部次長杜文珍表示，該工程並非沿既有道路進入施工，而是在災後條件許可下沿著溪床逐步向上推進，在高度不確定的自然環境中執行降挖作業，對施工人員而言是一項高度風險且責任重大的任務。團隊秉持「工程進度可以放慢，安全不能妥協」的原則，透過嚴謹的監控與撤離機制，確保人員安全，才能穩健完成階段性減災目標。

承做工程的晶富營造有限公司工程負責人黃國寶分享，此次是最艱困、危險度座高、也最讓人難忘的一次,感謝各級長官始終關心我們、反覆叮嚀「安全第一」，對施工順序與作業方式給予充分信任與支持，讓工程得以順利推進、提前完成。

林業保育署強調，現階段堰塞湖蓄水風險已大幅降低，但壩體及崩塌區仍堆積約2.1億立方公尺土砂，未來仍可能因地震或豪雨再次發生滑動。後續將持續監測現場狀況，並滾動調整應變作為，在確保第一線人員安全下，持續推動各項防減災工作。

更多中時新聞網報導

留住醫師 加班費免稅2月拍板

疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤

小綠人閃爍時過馬路 4月起不罰