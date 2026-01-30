馬太鞍溪堰塞湖降挖成功！賴清德贈禮感謝工程英雄 負責人：這次最艱困

記者柯美儀／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖降挖工程完成階段性任務，農業部次長杜文珍代為總統賴清德致意。（圖／林業保育署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖減災工程自去年12月啟動以來，在兼顧人員安全與風險控管的前提下，已順利完成壩體降挖階段性工作，堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺，降低至目前約2.6萬立方公尺，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。為感謝第一線施工人員及相關人員的辛勞，總統賴清德特別準備禮物致意，並由農業部杜文珍次長代為贈送，感謝工程團隊不畏環境、氣候等種種困境，冒險挺進壩體。

林業保育署指出，災後因大量土砂堆積抬升及填平河床，且目前為枯水期，才使履帶式機具得以直接挺進現場施工。即便具備相對有利條件，施工環境仍極為艱困，期間曾發生落石擊中機具等高風險情形，所幸現場均依既定安全機制即時撤離，未造成人員傷亡。施工團隊在深山峽谷中長時間作業，僅能仰賴無線電通訊，須隨時因應天候變化、邊坡不穩與落石風險，工程推進過程審慎而緩慢。

廣告 廣告

農業部次長杜文珍前往現場視察，代表總統賴清德致贈禮物，表達對相關人員的肯定，並向第一線施工人員致意與慰問，感謝工程團隊專業付出與辛勞奉獻。杜文珍表示，該工程並非沿既有道路進入施工，而是在災後條件許可下沿著溪床逐步向上推進，在高度不確定的自然環境中執行降挖作業，對施工人員而言是一項高度風險且責任重大的任務。團隊秉持「工程進度可以放慢，安全不能妥協」的原則，透過嚴謹的監控與撤離機制，確保人員安全，才能穩健完成階段性減災目標。

農業部次長杜文珍代為總統賴清德致意。（圖／林業保育署提供）

杜文珍表示，謹代表總統府、行政院以及花蓮地區與全台灣人民，親自到此向各位致上最深的感謝。這是一項極其艱鉅且不容易的任務，工程人員為此付出了無數心力與承擔。自去年9月堰塞湖事件發生後，晶富營造團隊第一時間進駐現場，全力投入協助；在最困難的時刻，面對堰塞湖降壩這項幾乎被認為不可能完成的挑戰，大家仍選擇迎難而上，最終成功完成任務。工程人員不顧個人安危，所展現的不只是勇氣，更是專業技術、堅韌毅力，以及使命必達的決心，「由衷感謝今天在場的每一位台灣的英雄。」

晶富營造有限公司工程負責人黃國寶分享，過去參與過多項高風險工程與救災任務，包括九二一大地震草嶺潭堰塞湖保護工程、台南大地震維冠大樓危樓拆除，到花蓮兩次大地震的危樓拆除，以及花蓮燕子口堰塞湖湖水降挖工程等等，這一次無疑是最艱困、危險度座高、也最讓人難忘的一次。大家在極高風險的環境下，每一步都提心弔膽，卻仍相互鼓勵、堅持到底。

林業保育署強調，現階段堰塞湖蓄水風險已大幅降低，但壩體及崩塌區仍堆積約2.1億立方公尺土砂，未來仍可能因地震或豪雨再次發生滑動。後續將持續監測現場狀況，並滾動調整應變作為，在確保第一線人員安全下，持續推動各項防減災工作。

更多三立新聞網報導

抖音、小紅書短影音毀大腦！台大醫示警「傷害恐數10年」教育部推4防護

台灣人最愛飛「這3國」！去年出國1894萬人次破紀錄 觀光逆差破7000億

最高領9萬元！「符合2條件」拿獎學金 教育部試辦8000人受惠

小心荷包噴7200元！交通新法「上路拿手機、抽菸」加重罰

