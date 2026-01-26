馬太鞍溪堰塞湖降挖達目標！林保署：風險大幅降低 施工團隊搭機撤離
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導
林業保育署花蓮分署今（26）日指出，歷經近1個月的艱險降挖施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺降至2.6萬立方公尺，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險，而因湖區下游壩區下切河谷發生崩塌阻斷進出路線，14名施工人員於今日上午由空勤總隊直升機順利載送撤離，全員平安並圓滿達成階段性任務。
花蓮分署說明，自9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決災後，林業保育署為降低堰塞湖殘餘水體風險，於汛期後委託燕子口堰塞湖降挖工程團隊，自去年12月冒險沿著馬太鞍溪河道挺進至壩區進行河道降挖工作。
工程團隊則是花了將近1個月的時間排除萬難，歷經道路中斷、糧食耗盡、山區低溫、天氣不穩定、體力耗盡、克服人員機具遭落石彈跳掩埋，以及物資運補路線遭土石崩落阻塞河道導致運補交通中斷，最後不得不商請空勤直升機救援等種種難關後，終於完成壩體降挖導水階段性任務。
但因山上崩積土砂仍具坍塌崩落潛勢，花蓮分署表示施工人員原規劃為1月11日下撤路線、距離溢流口下游1.5公里的V型河谷上邊坡，發生大約18公頃的大量土石崩坍，滑落土體擠壓河道造成河道束縮，影響施工人員下撤安全，因此為安全考量，經內政部空勤總隊的協助，於今日早上透過空勤直升機的載運下已將施工團隊14人平安接送返回平地，目前所有施工機具仍暫時留置堰塞湖壩區現場，以備日後不時之需。
對此，花蓮分署分署長黃群策為感謝降挖施工團隊的辛勞及冒險完成這項艱鉅的任務，特別前往大農大富森林園區迎接，向施工團隊贈送蘋果致意，表達「平平安安」歸來，圓滿完成這項任務。未來花蓮分署也將在汛期前進行相關防減災工作，以降低下游的風險。
此外，由林業保育署花蓮分署委託的陽明交大團隊一行人於25日由專業登山嚮導引領下，沿萬榮林道以徒步及繩索垂降方式，前往馬太鞍溪堰塞湖左側之崩塌堆積區，針對災後現場狀況進行地表地質調查、地球物理探查以及三維立體建模等工作，預計29日完成調查工作後再步行下山。本次行程主要任務在於建構崩塌區地工模型，以利於後續穩定分析與致災風險評估所用。
更多FTNN新聞網報導
「鏟子超人」也挖不完！馬太鞍溪仍有1億立方公尺土砂堆積 水利署：潛在風險仍高
「挖土機超人」成功拆除燕子口堰塞湖！6怪手列隊鞠躬向山致敬 萬人激讚
公路局僅花2個半月就完工！台9線馬太鞍溪鋼便橋今正式通車 當心「最高速限」時速40公里
其他人也在看
馬太鞍堰塞湖壩體降挖階段任務完成 14施工人員搭直升機撤離
農業部林保署花蓮分署今（26）日宣布，馬太鞍溪堰塞湖歷經近1個月壩體降挖工程後，湖水已幾乎放乾見底，完成階段性任務的14名施工人員由直升機載離現場。此外，陽明交大研究團隊昨（25）日也進入崩塌區展開建模等工作，預計於29日完成調查並步行下山。公視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
大立光 公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上
公開資訊觀測站重大訊息公告(3008)大立光-公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/262.本次買回股份數量(股):159,0003.本次買回股份總金額(元):389,753,1884.本次平均每股買回價格(元):2,451.285.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,802,0006.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.357.其他應敘明事項:無延伸閱讀：大立光買回庫藏股159張、均價2,451.28元上市認購(售)權證1/27彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【公告】華南金代子公司華南永昌證券投資信託股份有限公司公告資本變更登記完成
日 期：2026年01月26日公司名稱：華南金(2880)主 旨：代子公司華南永昌證券投資信託股份有限公司公告資本變更登記完成發言人：陳伯壎說 明：1.主管機關核准減資日期:114/12/292.辦理資本變更登記完成日期:115/01/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額為新臺幣308,399,270元，流通在外股數為30,839,927股；減資後實收資本額為新臺幣10元，流通在外股數為1股；增資後實收資本額為新臺幣500,000,010元，流通在外股數為50,000,001股。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於115年1月26日收到經濟部變更登記核准函。中央社財經 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
《通網股》兆勤推出Nebula 提供進階跨組織、多租戶管理能力
【時報記者郭鴻慧台北報導】合勤控(3704)旗下兆勤科技(Zyxel Networks)宣布推出Nebula 19.30，此次升級提供強大的跨組織管理功能，幫助受管理服務供應商(MSP)更有效率地擴展服務，並掌握更多經常性營收機會。 面對外包IT支援需求激增，MSP常遇到多租戶複雜性，包括工具分散、政策不一致、重複性工作與高管理負擔。Nebula 19.30 以新的控制中心功能解決這些挑戰，自動化網路運維、整合多客戶能見度，並改善團隊協作。提升效率的主動式工作流程 人力短缺與不可計費的手動設定會耗盡 MSP 資源並侵蝕利潤。Nebula19.30引入可大規模自動化管理的工具，加速部署並消除重複性工作。Nebula生態涵蓋有線、無線、安全與行動FWA等100多種相容產品，為 MSP 提供廣泛的加價銷售與交叉銷售機會。值得注意的是，升級USG LITE 60AX資安路由器新增雙 WAN以支援網路故障切換，並整合完整的安全組合，為小型企業提供具預算友善的全方位解決方案。 兆勤科技智慧雲中心協理林應前表示，目前已有超過一百萬台 Nebula 裝置部署在全球的中小企業，且我們的 MSP 夥伴持續時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雲林縣警察局新任主任秘書、督察長 虎尾、西螺、北港分局長聯合交接
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局新任主任秘書、督察長布達暨卸、新任分局長聯合交接典禮， […]觀傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台玻 代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品
公開資訊觀測站重大訊息公告(1802)台玻-代子公司台玻成都玻璃有限公司公告取得理財商品1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:掛鉤型結構性存款2.事實發生日:115/1/26~115/1/263.董事會通過日期: 民國115年1月26日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣100,000,000元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 中國銀行股份有限公司交易相對人與公司之關係:無7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應Moneydj理財網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
陪長者走完最後一程 善用紅藍卡「臨終關懷」
當疾病進入末期或高齡長者身體機能明顯衰退時，怎樣在延續生命與維持尊嚴之間取得平衡，成為家屬最艱難的抉擇之一。在美國，紅藍...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍溪堰塞湖水見底 14施工人員圓滿撤離
[NOWnews今日新聞]歷經近一個月的艱險施工，農業部林業保育署花蓮分署成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺降至2.6萬立方公尺，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。惟因...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發表留言
守護虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎 (圖)
雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘（圖）因對土地的責任與使命，18年前從北部重返雲林兒時舊地，結合公部門資源，展開眷村再造計畫，至今不輟，獲得全國眷村文化保存聯盟頒贈特別貢獻獎。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《食品股》注意股：大研生醫* 近5日漲34.64%
【時報-台北電】大研生醫*(7780)於26日遭證交所列入注意股，原因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.46%﹝第一款﹞。26日收盤價27.40元，本益比為83.03。 大研生醫*(7780)近3日股價漲11.61%，近5日漲34.64%，近5日成交均量4.06萬張。近5日三大法人賣超1萬1632張，外資賣超1萬1584張，自營商賣超48張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
終戰交易浮現！？ 澤倫斯基：美國安全條約100%好了｜#鏡新聞
俄烏戰爭邁入第四年，終戰談判出現重大轉折。烏克蘭總統澤倫斯基26號在立陶宛突然宣布，一分由美國提供的安全保障協議文件，已經「100%準備就緒」，只待雙方簽字。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
署長春節慰勞基層警 北港分局士氣大振迎新年
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為感謝警察同仁一年來為地方治安所付出的努力，警政署署長張榮興於1月24日南下雲林北台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影》說不怕是騙人的！馬太鞍溪堰塞湖降挖成功 英雄下山見妻感動落淚
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，林業及自然保育署去年12月委託工程團隊，沿溪床上溯前進壩頂降挖壩體，昨天順利完成任務，不僅整體蓄水量降至2.6萬立方公尺，湖水也幾乎見底。全程參與工程的業者黃國寶親曝工程的困難，不僅怪手司機難找、周邊環境更是惡劣無比，「說不怕都是騙人的」，好在所有人員今天全數平安下山，能安心回家過年與親友團聚。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
不匿名、不唱衰！房價貴但不至於買不起，他享受追錢、買房過程
「會匿名發文，都是因為知道自己怕被罵。」近日，一名網友在房市社群公開發文，選擇不匿名、直接掛名發表立場，強烈批評當前社群中盛行的「唱衰房市」、「房價太貴買不起」論調，直言這些聲音不只是在抱怨，更是在逃避為自己人生選擇負責。賣厝阿明 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬太鞍溪堰塞湖「壩體降挖」成功見底 14名施工人員搭機撤離
花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉後，對當地來說還是未爆彈，林保署花蓮分署12月派工程團隊進行堰塞湖壩體降挖作業，歷經一個月後，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量，從原本的27.9萬立方公尺降至2.6萬立方公尺，大台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言